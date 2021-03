Hlavním úklidovým dnem bude sobota 27. března. Dobrovolníci si mohou pytle pro úklid vyzvednout na mnoha místech v regionu.

Například v Mariánských Lázních určili i lokalitu. Dobrovolníci se sejdou v sobotu 27. března v 9 hodin u Lesního pramene. Tady za dodržení všech protiepidemických pravidel uklidí okolí kolem pramene.

Zapojit se mohou i Chebané. „I když město Cheb vynakládá ročně milionové částky na svoz odpadu, úklid černých skládek a snaží se pravidelně o čistotu města, i přesto se najdou zákoutí, kde je potřeba jednou za rok uklidit,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. Dobrovolníci se sejdou individuálně. Zapojit se může každý. Účastníci mohou vyrazit v souladu s aktuálními epidemickými nařízeními do města, parků a bezprostředního okolí sbírat odpadky, a ulevit tak životnímu prostředí zejména od všudypřítomných odhozených roušek a respirátorů a dalšího nepořádku. „Pytle s odpadem mohou dobrovolníci předat do sběrných dvorů, které budou v sobotu otevřeny do 16 hodin. Tam bude odpad zvážen a průběžně evidován. Zdarma tam budou k vyzvednutí i připravené pytle,“ uvedla mluvčí.

Pytle si mohou dobrovolníci vyzvednout také v lékárnách Bonate ve Františkových Lázních, Chebu, Kraslicích, Mariánských Lázních nebo v Rotavě.

Osvětový ekologický projekt, který pořádá spolek Ukliďme Česko, existuje v České republice od roku 2014. Rostoucí tendence počtu účastníků projektu zbrzdila v loňském roce epidemiologická situace, přesto se během loňského roku se uklidilo v Čechách kolem 300 tun odpadu pocházejícího z nelegálních skládek a odpadu ve městech a v přírodě.

