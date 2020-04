Ta teď s dalšími desítkami dobrovolníků dodává roušky pro jednotlivá oddělení nemocnice, sociální ústavy, hasiče, dobrovolníky i jednotlivce. Vše přitom začalo nenápadně během jednoho slunečného dne na jedné krásenské zahradě.

Kolik lidí se aktuálně podílí na výrobě?

V Kosí síti je teď už 90 lidí. V současnosti aktivně šije 35 a žehlí 25 lidí, trochu se to proměňuje podle časových kapacit a pracovních povinností členů sítě. Po prvních dvou hektických týdnech, kdy byla potřeba roušek velmi naléhavá, se snažíme, aby členové naší šicí sítě trochu zvolnili, už nepracujeme o závod, tedy někteří. Máme v síti i seniorky a ty šijí mezi 30 až 60 rouškami za den, jsou neuvěřitelné a stále si říkají o další práci. Je to i docela dobrý způsob, jak tuhle náročnou dobu ustát, nedívat se celý den jen na zprávy. Jsou nadšené, že dělají práci, která má smysl a je prospěšná druhým. Rády také slyší, kam zrovna dodáváme. Na facebooku nejsou a denní hlášení nevidí, každý den jim tedy volám a podávám hlášení osobně. Z dodávek našich roušek do první linie se opravdu radují a já zase z toho, že jsme si užiteční navzájem.

Jak je složité tu spoustu dobrovolníků zkoordinovat?

Čím větší počet, tím náročnější to je hlavně časově. Teď na 90 lidech se už potřebujeme zastavit, není už v našich silách to zkoordinovat při větším počtu, tohle jde i proto, že jsou v konkrétních místech skupiny, malá centra naší sítě, propojené přes konkrétního člověka. Třeba Cheb a Františkovy Lázně teď propojuje Edit Kunertová, naši skupinu v Sokolově Gábina Vrabcová, v Mariánských Lázních Blanka Radová, Horní Břízu, kde je už 12 lidí, vede Jana Jandová, Krásná a Aš jsou můj rajon, ale komunikuji se všemi. Hodně dobře už funguje i to, že někdo do facebookové skupiny napíše třeba mám vyžehleno, a jiný napíše, chci šít, mám čas. To mi hodně usnadňuje práci. Nebo někdo napíše zítra jedu Mariánky Aš a zpět, někdo něco? A už to sviští v Kosí síti.

Kolik let je dobrovolníkům?

Dobrovolníci Kosí sítě jsou ve věku od 10 do 87 let. Děti pomáhají třeba navlékat šňůry nebo obracet ušité roušky. Často v tom jede celá rodina člena Kosí sítě, což je z mého pohledu moc fajn, ta spoluúčast a vzájemná podpora.

Chtěla byste někomu poděkovat?

Děkuji všem dárcům, kteří na náš transparentní účet poslali pár set, někteří i tisíc korun, aby práci šicí sítě podpořili. Jsme za to opravdu vděční. Pan Jiří Kesl nám poslal 5 000, to je jako příspěvek od nějaké nadace.