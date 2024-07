Pavla Sofilkaničová dnes 12:45

Martin Matyn Kovařík se od dětských let věnuje objevování a obnově přírodních pramenů a studánek. Fascinován přírodními vodními zdroji, jako jsou tůňky, potůčky a rybníčky, tráví čas v hlubokých lesích, kde objevuje smírčí kříže, zaniklé osady a bývalé mlýny, a to nejčastěji v Ašském výběžku, ale občas zabrousí i do bavorských Smrčin.