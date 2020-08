Běžci v rámci Mírového běhu, nejdelšího štafetového běhu s hořící pochodní, si udělali zastávku také v Dolním Žandově.

Mírový běh se zastavil i v Dolním Žandově. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Nejenže tam dětem i dospělým vysvětlili své poslání, ale připravili si pro účastníky také zábavný program. Následovalo společné zasazení babyky a také odhalení památníku, který bude připomínat, že i Dolní Žandov byl vyhlášen Mírovým květem. Peace Run je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo mír. To symbolizuje Mírová pochodeň, kterou si i v Dolním Žandově mohl každý alespoň na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro svět. Pochodeň od vzniku běhu v roce 1987 drželo mnoho významných osobností, mezi nimi například matka Tereza, Nelson Mandela, Jaromír Jágr, Václav Havel nebo Dana Zátopková.