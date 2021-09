A její výrobky mají navíc velkou oblibu i u ostatních. Objednávky dostává ze všech koutů České republiky a mnoho lidí si k nim na Farmu u Kosího potoka najde cestu, i když jsou pomalu na samotě u lesa. „Starší dcera se narodila s atopickým ekzémem a průmyslově vyráběná mýdla a kosmetika jí nedělaly dobře. I když jsme nakupovali značkové a vysoce kvalitní produkty, které byly zaměřeny na atopický ekzém, tak i v tomto případě měla dcera pokožku podrážděnou,“ říká Lenka.

Myšlenka na tvorbu domácích mýdel přišla při sledování dětského pořadu. „Jednou dcera viděla pořad pro děti, který byl o výrobě mýdla. V pořadu byla vyráběna glycerinová mýdla, cítila jsem, že toto naše cesta úplně není. Ale přesto mě to navedlo na myšlenku, že bych mohla vytvořit čistě přírodní produkty, které pokožku opravdu nedráždí, tak jsem onu výrobu začala studovat,“ vzpomíná.

První pokus o čistě přírodní a domácí mýdlo byl úspěšný. „Udělali jsme úplně obyčejné mýdlo, kde byl olivový nebo kokosový olej. Byla to výroba bez barviv, vůní, zkrátka bez ničeho. Čekali jsme, zda náš výrobek bude plnit funkci mýdla a bude například pěnit, mýt a podobně. Počkali jsme, než mýdlo čtrnáct dní dozrálo a světe div se, opravdu se nám to povedlo. Dcera se zkusila umýt a naše mýdlo ji nedráždilo, což byl pro nás velký úspěch, a to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout,“ usmívá se Lenka.

Říká, že cesta vývoje trvá pořád. „Snažím se do mýdel dávat stále něco jiného, obměňuji i typy mýdlových produktů. I když dělám například levandulové, tak se snažím, aby mělo jiný tvar nebo barvu. Proces poznávání pokračuje dál a musím říct, že je stále, kam se posouvat. Už nedávám jen příměsi bylinek, ale do mýdel přidávám i různé soli. Mýdlo se dá udělat například i z kaštanů, mrkve. Do mýdel se dají zakomponovat i suroviny jako je ovoce, nebo dokonce i zeleninové pyré, takže pořád zkoušíme nová mýdla i vůně, oleje, nebo i kombinaci různých olejů, vše samozřejmě jen na čistě přírodní bázi,“ sděluje.

Příznivci zdravějšího životního stylu a ekologického myšlení mají své oblíbené výrobky. „Na prvním místě je to levandulové mýdlo. To vede mezi všemi, a to bezesporu na plné čáře. Zkrátka vůně levandule je tak silná a typická a pro mnohé neodolatelná. Paradoxem je ale to, že i levandulové mýdlo se dělá nejlépe a je nejjednodušší na přípravu. Nemusí se tam nic přidávat, nad ničím přemýšlet, stačí jen typická levandulová vůně. Další oblíbenost je u solných mýdel, kdy na kilo oleje se přidává půl kila soli. Dáváme mořskou sůl, růžovou, nebo i himalájskou. Mezi našimi příznivci je oblíbené také kávové mýdlo. Nejen, že krásně voní, ale může posloužit i jako peeling díky čerstvě namleté kávě,“ popisuje.

Všechna mýdla z Farmy u Kosího potoka, která rodina dělá v domácích podmínkách, jsou určena pro atopiky. Díky stoprocentním esenciálním olejům se nestane, že by pokožka měla nějaký problém. Mýdla s měsíčkem lékařským, zklidňujícím jílem, nebo také solná mýdla jsou podle Lenčiných slov skvělou volbou pro zklidnění citlivé kůže. Jak je obecně známo, mořská sůl má dobrý vliv na atopickou kůži, tak i mýdla s příměsí soli jsou výbornou volbou pro každého atopika.