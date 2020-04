Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis tím ruší omezení v autobusové a železniční dopravě. "Cestující budou odbaveni obvyklým způsobem, nástup předními dveřmi, platba, případné kontroly apod. Ve vlacích také dojde na přechod na standardní odbavení," informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka nebudou řidiči ani cestující v ohrožení. "Dopravci v rámci zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje deklarovali, že v maximální možné míře zajistí dostatečnou ochranu řidičů vybavením rouškami, brýlemi, štíty, a také dezinfekci vozidel. Tímto způsobem by měli být chráněni i cestující, kteří rovněž používají ochranné pomůcky, především roušky či jiné krytí dýchacích cest. Karlovarský kraj pro dopravce zajistil dodávku ochranných štítů určenou řidičům ve veřejné dopravě. Prosíme cestující, aby od zahájení platnosti změn, tedy od půlnoci z pondělí na úterý 14. dubna 2020, respektovali zrušení regulačního opatření a opět se odbavovali tak, jak byli původně zvyklí,“ uvedl náměstek Hurajčík.

Omezení, které kraj před časem vydal, se týkala těchto společností: Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., Cvinger bus s.r.o.,

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., VV autobusy s.r.o, České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s.

Jak mluvčí Pavlíková závěrem upozornila, i nadále budou spoje jezdit v prázdninovém režimu. "A to až do doby, než se rozhodne, jak to bude s žáky a studenty a jejich další výukou," uzavřela.