Dopravní telematika zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady, říká Jaroslav Chán

V Karlových Varech tento systém funguje v „esíčku“ na průtahu Karlovými Vary poblíž čerpací stanice OMV, na Chebsku například na úseku Skalka u Hazlova I/64. Říká to jednatel společnosti Chan group Jaroslav Chán, který se v této firmě věnuje silniční meteorologické stanici a slouží hlavně správám a údržbám silnic a Ředitelství silnic a dálnic České republiky pro zjištění okamžité meteorologické situace na sledovaném úseku a její vyhodnocení.

Kolik meteorologických silničních stanic máte umístěno v Karlovarském kraji a v jaké cenové relaci se pohybují? Vyplatí se do nich investovat?

Kolem 30 a budovali jsme je zhruba 25 let. Tyto systémy inteligentní dopravní telematiky zvyšují kvalitu a komfort dopravy a jsou také hudbou budoucnosti v souvislosti s dalším vývojem autonomních vozidel.

Vyplatí se do nich investovat?

Záleží, co všechno meteostanice vykonává, ale jejich cena se pohybuje od jednoho milionu korun výš. Pokud je k tomu přidruženo i proměnné dopravní značení, tak se částka může vyšplhat až ke třem milionům korun. I když je počáteční investice vyšší, z dlouhodobé hlediska se vyplácí, protože šetří prostředky za výjezd a posypy, a to až o 40 procent.

Jak funguje přenos dat ze stanice až ke klientovi?

Je to komplexní služba. Meteostanici udržujeme v provozu a stahujeme z ní každých deset minut data pro zákazníka pomocí 4G sítě nebo optickým kabelem, tedy v případě dopravy konkrétně pro Ředitelství silnic a dálnic a městské údržby komunikací.

Ze statistik vyplývá, že přibližně 20 procent všech nehod se závažnými poraněními a úmrtím na silnicích je spojeno s povětrnostními podmínkami. Mohl byste uvést příklad v rámci Karlovarského kraje, kde vaše meteostanice a chytré značení snížilo počet nehod?

Například ve známém „esíčku“ na průtahu Karlovými Vary poblíž čerpací stanice OMV. Řidič tam má pocit zúžení. Navíc když prší, drží se voda na silnici, která společně s olejem z aut vytváří na povrchu kluzký film. Při nepřiměřené rychlosti se tam často stává, že se řidič dostane do smyku. Celoroční statistiku nemáme, protože tento úsek byl na delší dobu zúžený do jednoho pruhu, přesná data budeme mít až v dalších měsících. Nicméně už teď je jasné, že řidiči na značení reagují a snižují rychlost v úseku. Ze statistik vyplývá, že by se míra nehodovosti mohla díky tomuto dopravnímu systému snížit až o 30 procent. Umístění meteostanice tedy hraje významnou roli. Většinou se aplikuje na nějaké extrémní místo, kde se tvoří náledí a kde jsou časté dopravní nehody.

Jaká země je ve vybavení silnic dopravní telematikou na předních místech?

Možná se budete divit, ale Česko je v tomto na špici. Tento inteligentní dopravní systém se buduje od roku 1998 a i v budoucnu se s ním v projektech počítá. Pomocí telematiky sledujeme stav počasí, stav vozovky, váhu aut a tak dále. Například v Nizozemsku proměnné značení řídí provoz a pokud je někde nehoda, navede vás do zúženého pruhu. Velmi dobré telematické řešení je na dálnici A2 před Amsterdamem a návazně okruh kolem něj na A10.

Meteostanice se uplatňují i v zemědělství nebo při skladování produktů. Mohl byste upřesnit jejich další funkci?

V oblasti zemědělství sledují vlhkost listu, půdy a monitorují škůdce. Umisťují se do sadu a přenášejí data do aplikace, která vydává varování například ještě předtím, než se škůdce vylíhne. Postřiky se tedy nemusí používat preventivně, ale až v momentě, kdy nastane problém. Dále se zabýváme měřením klimatických podmínek ve skladištích. Toto je zapotřebí třeba při skladování léčiv. V halách sledujeme prašnost, vlhkost a podobně.

Jaká je podle vás budoucnost dopravy?

Budoucnost v dopravě vidím především v propojení telematických informací s vlastní technologií vozidel. Nové trendy v technologii bezobslužných vozů jsou příslibem pro vyšší bezpečnost a vlastní tok dopravy. Přední výrobci se již dnes velmi intenzivně zabývají vývojem takovýchto vozidel jak v osobní, tak i přepravní oblasti. Lze předpokládat, že nás v budoucnu čeká inteligentní datové propojení v dopravě jako takové a počítače převezmou zcela autonomní řízení vozidel a koordinaci vůči vnějšímu světu dopravních cest, včetně vlivu počasí.

Co byste v dalším plánování doporučil ŘSD?

Já vnímám, že Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy České republiky jsou zcela v obraze s technologickými novinkami v oblasti dopravní telematiky. Řešení telematických úloh je vždy individuální, spojené s konkrétními požadavky projektu, a vyžaduje odborné znalosti včetně datového zázemí, jako jsou informace o dopravě, počtu vozidel, dopravním toku a podobně. Vlastní práce na projektech je především v úrovni řešení projekčních organizací, a stát zajišťuje financování a směr, kterým se rozvoj má ubírat v návaznosti na aktuální legislativu. To je velmi složitý úkol, který vyžaduje čas a investice.