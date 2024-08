Na podporu fakulty ekonomické v akademickém roce 2024/2025 by mělo jít celkem 2,8 milionu korun. „Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni působí v našem kraji přes 30 let. Její absolventi nachází uplatnění napříč odvětvími. Letos navíc otevírá velmi atraktivní studijní program Management and Digital Technology. Mimoto ještě podniká celou řadu dalších aktivit, jako je například JUNIOR ACADEMY, což je program pro středoškoláky, kteří chtějí na sobě pracovat a rozvíjet se, nebo velmi úspěšná letní škola HOMO ECONOMICUS pro děti do 15 let. Dotace, kterou škola dostává od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bohužel nepokrývá provozní náklady fakulty, natož aby přispívala k jejímu dalšímu rozvoji. Karlovarský kraj proto univerzitu, respektive její fakultu, dlouhodobě podporuje,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Více jak milion korun pak dostane fakulta pedagogická, která pomáhá v regionu se zvyšováním kvalifikace učitelů základních škol. „Vysoká nekvalifikovanost učitelů je jedním z problémů, který náš region dlouhodobě trápí a který se snažíme alespoň s pomocí dotací řešit. Podpora bude využita na úhradu nákladů spojených s výukou ve čtyřech ročnících studia na pracovišti fakulty v Chebu. Z poskytnutých prostředků budou konkrétně hrazeny nejen mzdové náklady a doprava lektorů, ale také materiální zabezpečení výuky,“ doplnil Jindřich Čermák.