V současné době jsou zejména její tkané obrazy k vidění na výstavě s názvem Vše plyne ve výstavní síni v přízemí sokolovského zámku.

Na expozici v Sokolově se připravovala celý rok, kdy se zaměřila především na velké tkané obrazy. Vystavuje ale i menší díla. „Používám převážně techniky, které už v dnešní době ovládá opravdu jen hrstka lidí. Jako je ´krosjenka´, v jejíž historii se dostaneme až k americkým indiánům, nebo ´zapjastka´, touto technikou na Slovensku ženy tkaly nátepníčky a na dřevěných formách palčáky, nebo šitá krajka, makramé, klasické tkaní, richelieu,“ vyjmenovala autorka, jakými technikami pracuje. Všechny se naučila na Lidové konzervatoři v Praze.

Návštěvníci na výstavě mohou obdivovat nejen její práce, ale přizvala i hosta. Představuje goblény Milady Matouškové ze své vlastní soukromé sbírky.

Drahomíra Němcová Jandová nevystavuje na Sokolovsku poprvé. Její díla už byla k vidění například v klášteře sv. Antonína, také v Obecním domě v Kynšperku a Domě kultury v Kraslicích. Přesto si posteskla. „Svou tvorbou jsem v Čechách a v Americe prezentovala nejenom sebe, ale i moji rodnou vesnici, Stříbrnou, a vždycky v koutku duše očekávám, že mě lidi, mezi kterými žiji, přijdou morálně podpořit. Oni se ale jen vymlouvají a ty, kterým za to stojím a přijedou na vernisáž, bych mohla spočítat na jedné ruce. Proto bych chtěla tímto poděkovat rodině Karla Hlavsy, že jako jediní ze Stříbrné přijeli na zahájení mé současné výstavy,“ dodala autorka. Výstava je ke zhlédnutí do 19. ledna od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.