Totéž se týká i výběru rakví, ty nejlevnější stojí čtyři tisíce korun, klasické do deseti tisíc korun, ale movitější lidé si podle Ivana Oračka, majitele pohřební služby v Mariánských Lázních, někdy vyberou i rakve za pětatřicet tisíc korun. "Peníze i při pohřbech pochopitelně hrají velkou roli. Ale pozůstalí také chtějí pro zemřelého důstojné rozloučení. Velkou roli také kladou na úroveň služeb, citlivý přístup zaměstnanců a podobně. My nabízíme i slevy, a lidé je využívají. Konkurence i v pohřebnictví je velká, a my chceme nabízet ty nejlepší služby, i když na tom nějaké peníze tratíme," vysvětlil majitel mariánskolázeňské pohřební služby Ivan Oračko. A uvedl příklad: "Přišla za mnou uplakaná paní a ptala se mě, zda jí na pohřeb bude stačit sto tisíc korun. I takovou přepísklou cenu si někde řekli," konstatoval.