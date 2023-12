Ateliér má v současnosti hotovou studii návrhu rekonstrukce exteriéru domu, která vychází z historie budovy a současné okolní zástavby. „Všichni na první pohled vidíme, že objekt nezapadá do této části Karlových Varů, proto se chceme vrátit k historickému řešení stavby a k rekonstrukci přistoupit s respektem k okolní zástavbě. Navíc víme, že město připravuje v této lokalitě zajímavé projekty, chystá se také kompletní rekonstrukce Chebského mostu. A proto bude i přestavba budovy PVT zapadat do tohoto rámce a ladit s okolím. Vrátíme se k sedlové střeše s vikýři, která naváže na linii ostatních staveb. Řešili jsme s památkáři mimo jiné ocelovou konstrukci na nárožní fasádě a shodli jsme se na tom, že konstrukce zmizí. Diskuse se vedly ohledně vstupu do budovy. Je to nevyužitý velký prostor, z toho důvodu jsme uvažovali o posedovém schodišti. To ale neprošlo orgány památkové péče, budova se nachází v památkové zóně, a proti byli i stavaři, protože schody by obtížně odolávaly změnám počasí,“ popsal Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné s tím, že skupina vnímá strategickou polohu budovy a její mimořádně dobrou dostupnost pro obyvatele města i celého regionu.