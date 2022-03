Dvořákovu, Písečnou a Wolkerovu ulici v Chebu čeká velká proměna

Opravu tří zásadních ulic plánuje město Cheb, Dvořákova, Písečná a Wolkerova podstoupí celoplošnou rekonstrukci. „První by na řadu měla přijít Dvořákova ulice, kde by se mělo začít pracovat ještě do konce března a práce by měly skončit v červnu.

Na tuto ulici máme vyčleněno pět milionů korun. Bude tam nový chodník, ale také i veřejné osvětlení," sděluje místostarosta Chebu Ladislav Hrubý. Zhotovitele Písečné bude znát město v květnu. „Realizace se odhaduje buď na červenec nebo srpen. I tady se jedná o akci, která se vyšplhá na pět milionů korun, a to v úseku mezi kruhovým objezdem a Vesmírem. Dočká se kompletně nového povrchu, včetně nových přechodů v místech křížení ulic Písečná s ulicí Dragounskou," pokračuje. I u Wolkerovy ulice bude město znát zhotovitele v květnu. „V letních měsících se počítá s realizací. Bude se vyměňovat asfaltový povrch. Další důležitou součástí této akce je vodorovné značení od výjezdu z Kauflandu až po dolní křižovatku se semafory. Tam budeme klást důraz na vytvoření nových parkovacích míst, která budou vyznačena podél bytových domů po pravé straně, když se jde směrem z kopce. Město předpokládá investici dva a půl milionu korun," dodává. Opravy ulic Dvořákova, Písečná a Wolkerova vyjdou město celkem na téměř třináct milionů korun.