Pomáhat s tím, co lidé sami nezvládnou, je cílem pečovatelské služby města Cheb v rámci programu žít doma.

Eliška je ráda, že může díky pečovatelkám žít doma. | Foto: Foto: Pečovatelská služba Cheb

To je případ například Elišky, která trpí roztroušenou sklerózou. Za čas se neobešla bez berlí a dnes už bez vozíku. Ve svých pětačtyřiceti letech těžko ovládá i ruce. Bez toho, aby jí pečovatelská služba ráno pomohla z postele a večer zase zpátky, s hygienou a jinými, pro zdravého člověka automatickými úkony, se už neobejde. Může ale dál žít doma, a to je pro ni důležité. „Snažím se co nejvíc si udělat sama, přes den funguji celkem samostatně,“ řekla Eliška. „Uklidím si, trvá mi to déle, ale zvládnu třeba i vytřít podlahu. Jednou budu možná muset do nějakého ústavu, ale doma chci zůstat, co nejdéle to půjde. Je to moje království, mám tu kočičky, svůj klid a hodné sousedy, kteří mi pomáhají,“ uvedla.