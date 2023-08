Právě on se obával toho, jak chce kraj s lokalitou naložit. Letos v prosinci mu zde končí nájem. Areál je ale bez potřebné infrastruktury, a proto se majitel rozhodl budoucnost řešit komplexně a nechal si zpracovat studii revitalizace. Ta ale působila poněkud megalomansky a jak Jelínek poznamenal, nereflektovala ani přírodní podmínky.

„V tuto chvíli je prioritou, aby areál mohl technicky fungovat, aby i dále mohl být otevřen lidem. Snažíme se najít takové řešení, které by bylo schůdné pro obě strany,“ uvedl náměstek hejtmana Patrik Pizinger a pokračoval: „Od veřejnosti i dotčených orgánů jsme obdrželi 15 připomínek či podnětů. Některé z nich byly svým obsahem rozsáhlé. Neřekl bych, že se jednalo o zásadní připomínky, spíše se jedná o důležitou zpětnou vazbu, ke které přistupujeme maximálně zodpovědně. Věcné podněty chceme vyhodnotit co nejvíce pečlivě, proto jejich vypořádání vyžadovalo dodatečná osobní jednání. V současné době se na vypořádání ještě pracuje, poté na jeho základě budou zpracovateli studie odeslány pokyny k vyhotovení čistopisu.“

Zdroj: Jana Kopecká

Jak doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek, k posunu došlo i v otázce pronájmu. „V těchto dnech je zveřejněn záměr pronájmu pro konkrétního nájemce, kterým je současný provozovatel. Jde o přechodné období na tři roky, během něhož potřebujeme ve Svatošských skalách vyřešit vodu, kanalizaci, osvětlení, zkrátka základní infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že se v areálu bude pracovat a nechceme ho kvůli tomu zcela uzavírat, zvolili jsme tuto variantu přechodného období se současným nájemcem. Až uplyne, vyhlásíme tender na dlouholetého provozovatele,“ vysvětlil náměstek Blažek.

Karlovarský kraj už má projektanta, který bude zpracovávat studii. Projekt by podle Blažka mohl být hotov na přelomu roku. „Pak začneme hledat zhotovitele, s pracemi bychom chtěli začít až po sezóně, tedy asi v říjnu roku 2024. Studie, která se řešila na veřejném jednání v Lokti, není žádné dogma. Otázkou je, co z ní nakonec použijeme,“ dodal Blažek.

Změnu atmosféry vnímá pozitivně i sám nájemce Jelínek, který kvituje, že kraj mu je na základě jeho mnohaletých zkušenostech v nelehkých podmínkách, jež ve Svatošských skalách panují, ochoten naslouchat. „Otevřeně jsme mluvili o tom, že skutečně nemá cenu cpát stovky milionů korun do mokré louky uprostřed lesa. Měl jsem obavy z toho, jak architekti, co studii zpracovali, nepochopili, co je zde vhodné a co ne. S krajem v tuto chvíli komunikujeme, a to je dobře,“ uzavřel Jelínek.