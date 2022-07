„Cena nafty se od února letošního roku zvýšila přibližně o 50 procent. To se promítá do nákladů dopravních společností, ale i Údržby silnic Karlovarského kraje navýšením o pět korun na každý ujetý kilometr. Pokud by situace zůstala do konce roku na současné úrovni, pak to bude pro Karlovarský kraj znamenat úhradu zvýšených nákladů dopravcům. Při ročním nájezdu 6,7 milionu kilometrů v celkové výši přibližně o 28 milionů korun za březen až prosinec 2022,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Přestože rozpočtově k navýšení prostředků na saturaci zvýšených cen pohonných hmot podle něj ještě nedošlo, kraj zatím z důvodu potřeby rychlého jednání a zajištění peněžního toku řešil zdražení výplatou jedné měsíční zálohy dopravcům nad rámec pravidelných záloh. „A aktuálně řešíme další žádost dopravců,“ dodal hejtman.

Také Ostrov se připravuje na náraz dalšího zvýšení cen, i když má částečnou výhodu. „Cena tepla se u nás nezměnila, zůstává na 616 korunách za gigajoule, což je o jednu třetinu nižší než například v Aši. Nemusíme proto počítat s vyššími náklady za teplo například u škol, školek či domu kultury,“ vysvětlil starosta Jan Bureš (ODS). Přesto Ostrov avizované zvyšování cen nepodceňuje. „Pět milionů na energie jsme pro jistotu vyčlenili z loňského hospodářského výsledku, což je přes sto milionů korun. O 16 milionů více než vloni máme ze sdílených daní, které nejsou v rozpočtu, a máme tak další finanční rezervu,“ uvedl starosta Bureš.

Také Karlovy Vary počítají se zdražováním. „Prostředky stranou už alokujeme,“ uvedl náměstek Tomáš Trtek (ANO). První úder přišel od KV Areny, město předpokládá, že za energie místo loňských 28 milionů zaplatí dvojnásobek. Vyšší ceny za pohonné hmoty zasáhly i dopravní podnik a magistrát očekává i vyšší finanční náklady u 19 příspěvkových organizací města. Ty už od magistrátu obdržely zadání, aby hledaly úspory.

„Je to nekomfortní a nepříjemná situace. Nyní připravujeme rozpočet, situaci řešíme a v půli srpna budeme mít jasno,“ konstatoval náměstek Petr Bursík (ODS). V jeho gesci jsou například Lázeňské lesy či Správa parků a sadů a právě tyto organizace si mohou finančně vypomoci doplňkovou činností. „Lesy mohou prodat výrazně více dřeva a Správa parků si vypomůže kompostárnou či štěpkou,“ nastínil možné úspory náměstek Bursík.

