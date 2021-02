Na ranči se každoročně pořádáme western festivaly, které jsou doprovázeny živou muzikou a nechybí ani občerstvení a vystoupení místních jezdců.Zdroj: Deník / Redakce

Co se týče ustájení, tak nabízíme majitelům možnost boxového ustájení koní nebo kombinované ustájení. Seno je u každého ustájení k dispozici nonstop a koně majitelům krmíme dvakrát denně.

Kdo se k nám vydá, tak samozřejmě může sebou přivést i něco dobrého pro zvířátka. Například pečivo, jablíčka nebo mrkve. Jenom prosím návštěvníky, aby sami zvířata nekrmili. Jedná se o to, že například měkké pečivo nebo nahnilá zelenina může zvířatům ublížit, a to přece nikdo nechce. My pamlsky zkontrolujeme, a když jsou v pořádku, tak je zvířátkům společně s návštěvníky dáme. (leč)