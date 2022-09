Mračková Vildumetzová kontakty s Nemrahem nepopřela. Podle Neovlivni.cz měl Nemrah za manželi několikrát přijet i na Karlovarsko. Na dotaz redakce Deníku, zda se tak skutečně stalo, bývalá hejtmanka a místopředsedkyně Parlamentu odpověděla: "Odpovídala jsem na tuto otázku již Sabině Slonkové (šéfredaktorka Neovlivni.cz - poznámka redakce), která tuto odpověď z nějakého důvodu nezveřejnila. Jmenovaný člověk je známý mého manžela. Já jsem se s ním viděla vždy pouze v přítomnosti svého muže. Sama jsem se s nim nikdy nestýkala, ani jsem s nim nic neřešila nad rámec společenského rozhovoru v momentě setkání."

Kauza Dozimetr se rozrůstá a na povrch vyplývají nové a nové kontakty obviněných s různými předními politiky a lidmi v čele státu. Kvůli svým stykům s obviněnými rezignoval i šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek. Vládní opozice požaduje po každém takovém politikovi, aby na svůj postoj rezignoval. Nyní se hledáček pozornosti kvůli místopředsedkyni Parlamentu otočil ale i do jejích řad. "Pokud to budu brát v obecné rovině, tak mě baví ta skutečnost, že vládní opozice volá po rezignaci všech, co se s obviněnými v kauze Dozimetr znali. To se ale pochopitelně může stát hodně lidem, že se během života s lidmi kolem Dozimetru potkali. V případě paní Mračkové Vildemutzové by bylo proto férové, kdyby to udělala také, když to chce po ostatních," komentoval záležitost náměstek karlovarského hejtmana Jindřich Čermák (Piráti).

To samé si myslí i sám karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA). "Měla by zvážit své setrvání ve svých politických funkcích. Případ ji totiž z hlediska důvěryhodnosti diskvalifikuje," komentoval kauzu hejtman.