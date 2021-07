Velké bouřky se mohou po úterní 18. hodině přehnat hlavně přes Plzeňský kraj.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ty nejsilnější bouřky, které se ženou na Českou republiku, by se měly Karlovarskému kraji vyhnout. Uvedl to dnes odpoledne vedoucí operativní meteorologie Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem (ČHMÚ) Radek Tomšů. Nejsilnější vlna bouřek se má přehnat hlavně přes Plzeňský kraj a dále pokračovat přes střední Čechy. "Pro Karlovarský kraj platí stejná výstraha jako pro celou republiku, a to od úterní 18. hodiny. Varujeme před velmi silnými bouřkami, před přívalovými srážkami, před silným větrem a před velkými kroupami," doplnil meteorolog.