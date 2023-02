Jednou z oceněných byla Tereza Buštová, která se po čtyřech letech strávených na internátu v Berouně ráda vrátila co nejblíže k domovu. „Studium v Chebu pro mě bylo jasnou volbou. Léta strávená na intru pro mě byla dobrou zkušeností, ale při dalším studiu jsem chtěla opět být především blízko rodině a v prostředí, které znám,“ řekla. Podobně to měla také Pavlína Ptáčková, která studovala střední školu v Plzni. „V Plzni jsem nejprve chtěla zůstat nastálo, ale poblíž Chebu žije moje rodina, přítel a přátelé, takže to bylo dilema, kde vlastně skončím. Nakonec to vyhrál Cheb,“ uvedla.

To jejich spolužák Matěj Kudrhalt v tom tak jasno neměl, současně se totiž hlásil ještě na Fakultu pedagogickou do Plzně. Cheb nakonec zvolil také proto, že je mu toto město bližší. „Na studiu v Chebu se mi líbí možnost studovat blízko domova. K tomu mám ještě ke škole dostatek volného času na brigádu, zájmy i na přítelkyni,“ sdělil. A mezi Plzní a Chebem se rozhodovala také Alena Kubšová. „Zvolila jsem Cheb, abych mohla do školy denně dojíždět,“ řekla. Poslední oceněnou studentkou byla Gabriela Švorčíková ze Sokolova, která o výběru fakulty v Chebu vůbec nepochybovala. A jak se stipendiem studenti naloží? Matěj, Pavlína a Gabriela si peníze budou spořit, naopak Tereza i Alena je využijí na výdaje spojené s cestováním, stravováním a vybavením do školy.

Fakulta se také snaží zasazovat o rozvoj zdejšího regionu, proto připravuje řadu akcí, které jsou určené nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Na první jarní den chystá akci Movie Night, v rámci ní proběhne promítání dokumentu Nebe, a autor, novinář Tomáš Etzler, bude hostem následné besedy. Pro studenty středních škol, kteří chtějí poznat, jak se na chebské fakultě studuje, se připravuje akce Den s vysokoškolákem.

Fakulta již spustila přijímací řízení pro akademický rok 2023/24. Uchazeči mají na výběr ze dvou studijních programů - Marketingové řízení (prezenční studium) a Podniková ekonomika a management (kombinované studium). Přihlašování je otevřené do 15. dubna 2023 a probíhá elektronicky. Více informací na www.fek.zcu.cz/uchazec.