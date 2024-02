Západočeské hokejové derby, které se hrálo pod širým nebem u skokanského můstku v Klingenthalu, si nenechali ujít fanoušci z Čech i z Německa.

Derby mezi Energií Karlovy Vary a Škodou Plzeň pod širým nebem si fanoušci užívali. | Video: Deník/Roman Cichocki

Úžasná atmosféra přímo pod skokanským můstkem. Bohatý doprovodný program ve kterém nechyběl velkolepý ohňostroj či hudební vystoupení kapely, která dostávala diváky do varu během přestávek. Výborně zvládnutý catering s širokou nabídkou jídel i pití za rozumné ceny. Fankluby, které předvedly choreo i skvělé fandění. Policisté z obou států, kteří nemuseli řešit žádný závažný problém. Řada přítomných zažije podobný zážitek pouze jednou za život. Po zápase zklamaní fanoušci Energie. Na druhé straně plzeňští fans, kteří si zápas užili. Byli lepší v hledišti i na ledě a zápas vyhráli 5:2. Tak vypadalo v sobotu venkovní derby dvou západočeských klubů plzeňské Škody a karlovarské Energie. Nenechali si ho ujít fanoušci z Čech i Německa.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

U příležitosti desátého výročí Německé hokejové ligy DEL 2 čekala diváky ve dnech 16. až 18. února 2024 ve Sparkasse Vogtland Areně opravdová hokejová podívaná. Jedním ze zápasů bylo právě i západočeské derby. Řada fanoušků se na tuto výjimečnou událost přijela podívat z celého Karlovarského kraje. Utkání si nenechali ujít ani plzeňští fans a při cestě do arény byla vidět i řada aut z registračními značkami z celé republiky. Jestli byl nějaký zádrhel na celé akci, tak jen malý, a to s parkováním. Velký zájem fanoušků způsobil ucpané hranice i přeplněné odstavné plochy v německém Klingenthalu. Řidiči parkovali, kde se dalo i na místech, kde to dopravní značení nedovolovalo. Pokud však vyloženě nepřekáželi silničnímu provozu, němečtí policisté a pořadatelé to tolerovali.

Gólová show pod skokanským můstkem. Plzeň smetla v derby pěti kousky Energii

„Jeli jsme jen z nedalekých Kraslic dvě hodiny před zápasem a když jsme se blížili k hranicím narazili jsme na dlouhou kolonu aut před hranicemi. Podobné zácpy zde bývaly naposledy v době, kdy jsme ještě nebyli v Schengenském prostoru a na hranicích byly stálé kontroly. Kolona se moc nehýbala, tak jsme znalí místních poměrů auto otočili a jeli přes nedalekou Bublavu. I tam už přivedla navigace pár dalších aut, ale průjezd byl rychlejší a to i s namátkovou kontrolou osobních dokladů," popisuje začátek cesty jeden z fanoušků Daniel Konrád z Kraslic. Ten jel autem v pěti lidech.

Po příjezdu do centra Klingenthalu zjistili, že je velké odstavné parkoviště plné. „Hokej? Ty musíš jet tutaj tudy pravo, pravo a tam parkuj," přispěchala z pomocí jedna z pořadatelek, která byla dle výslovnosti původem zřejmě z Ukrajiny. Její němečtí kolegové se tak nejspíš snažili usnadnit českým řidičům možnost domluvit se. Fanoušky v autě spíše pobavila, ale její informace byla správná a místo k parkování našli.

1/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 2/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 3/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 4/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 5/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 6/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 7/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 8/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 9/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 10/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 11/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 12/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 13/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 14/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 15/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 16/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 17/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná 18/18 Zdroj: Deník/Roman Cichocki Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby v Klingenthalu začíná

Pak už jen došli k zastávce, ze které vozily autobusy zdarma fanoušky k aréně. Cesta přeplněným busem byla dlouhá zhruba deset minut a v autobuse se bez problému tísnili fanoušci plzeňských i karlovarských hokejistů. „Na místě u turniketů nás čekaly namátkové osobní kontroly, mě si zrovna vybrali. Bylo to rychlé a mohli jsme pokračovat dovnitř. Cesta, která jindy trvá zhruba deset minut, se protáhla na hodinu, ale v bylo to v pohodě. Pak už jen najít místo a užít si parádní atmosféru celé akce," dodal Konrád.

Spolu s ním jel i Jaroslav Sloboda z Kraslic, který také chválil atmosféru celé akce. „Němci to skvěle zorganizovali, je vidět, že mají zkušenosti s pořádáním světových pohárů ve skoku na lyžích. Parkování, doprava fanoušků, občerstvení, sociální zařízení a ostatní šou byly skvělé zvládnuté. Škoda jen výkonu karlovarských hokejistů, kteří se k tomuto svátku hokeje postavili méně zodpovědně než plzeňští. Ti šli po vítězství od první minuty," řekl.

Fanoušci zaplnili improvizovaný stadion, západočeské derby hostil Klingenthal

Bezprostředně po zápase se v četných ohlasech na utkání shodli prakticky všichni příznivci karlovarské Energie. „Výjimečná atmosféra, nezapomenutelný zážitek. Výkon našich hráčů hrozný. Za drahé vstupenky nic nepředvedli. Do konce sezony vstup zdarma. Plzeň si z toho udělala vlastní šou na ledě i v hledišti. Velká blamáž. Bylo to super až na ten hokej." Tyto a praktický stále se opakující podobné příspěvky poslali fanoušci po skončení zápasu na sociální sítě.