Nakoupit si čerstvou zeleninu a ovoce budou moci od příští středy lidé v Chebu. Do města se po tříleté pauze vrací farmářské trhy. Lidé o ně žádali chebskou radnici, která se spojila s patřičnou firmou.

ilustrační foto | Foto: archiv

„Jsem nadšená, že se farmářské trhy opět vrátí do města. Vždycky jsem si našla čas, abych tam nakoupila,a pokaždé tam měli vždy čerstvou zeleninu a ovoce. Pro člověka, který nemá k dispozici vlastní zahrádku, je to opravdu velká pomoc. Už mnoho let nerada nakupuji zeleninu v supermarketech,“ uvedla Jana Krátká z Chebu. Tržišti byla v minulosti vyhrazena část chebského náměstí. Zájem veřejnosti však neodpovídal představám organizátorů, a po čase byla spolupráce s městem ukončena. Nyní se trhy budou konat na prostranství před obchodním domem Prior. „Jsem zastáncem zdravého životního stylu a velkým podporovatelem malých živnostníků. Jsem rád, že se farmářské trhy do Chebu opět po letech vrací. Věřím, že i nově zvolené místo bude zárukou velké návštěvnosti a farmářské trhy se pro Cheb stanou novou tradicí,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec. Trhy potrvají každou středu od 8 do 16 hodin.