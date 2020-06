Spolek Švihák totiž získal znovu na celou sezónu levé křídlo kolonády Ferdinandova pramene. Tam vybuduje kulturní prostor, který bude sloužit jako koncertní sál, galerie nebo malé divadlo.

„Chybí ale poslední věc. Vybrat částku 110 tisíc korun. Tyto peníze dofinancují potřebné stavební úpravy Ferdy, jak kolonádě říkáme, i skvělý program pro všechny věkové kategorie,“ uvedla Kristýna Adámková ze spolku Švihák. „Kulturní ozdravení v prostoru Ferdy nabídne turistům i místním nevšední zážitky. Chceme vytvořit místo setkávání prostor, kam můžete zajít na dobrý koncert, přednášku, letní kino, nebo vzít děti na pohádku,“ komentuje záměr projektu Tomáš Prinz, předseda spolku Švihák.

Léto na Ferdinandce zahájí už tradiční festival KOK neboli Kulturně ozdravná kúra. Poprvé se v Mariánkách v polovině července uskuteční úspěšný knižní festival Knihex. Na něj naváže hudební festival.

„Na Ferdě se chystají během léta také pravidelné filmové projekce pod širým nebem a i další PechaKucha Night, jejíž jednadvacáté pokračování přerušila koronavirová pandemie,“ sdělila Kristýna Adamíková.

Na Ferdinandce momentálně tráví Šviháci veškerý svůj volný čas. Do příprav na kulturní provoz se pustili svépomocí. Na všechno ale nestačí, proto by rádi v hithitové kampani vybrali částku 110 tisíc korun. Peníze chtějí využít na opravu podlahy, zajištění přívodu vody do objektu a na další menší úpravy. Šviháci nejsou na kolonádě Ferdinandova pramene poprvé. Už od roku 2014 tam pořádají pravidelné akce a festivaly. Probouzí tak k životu nejen místo, které je snad na všech pohledech Mariánských Lázní, ale také obyvatele i návštěvníky města.