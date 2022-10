„Festival opět láká na výpravy za moderní architekturou i historickými skvosty. Návštěvníkům se představí budovy známé i stojící v pozadí pozornosti, ale i celé osady či čtvrti. Vedle exkurzí do běžně nepřístupných budov nabízí tato akce i architektonické procházky s poutavým výkladem odborníků, nejrůznější přednášky, workshopy nebo akce pro děti. V Karlovarském kraji nabízí festival například mimořádnou prohlídku meteorologické věže Aleny Šrámkové u Chebu, procházku po lokalitě první karlovarské vodárny a v Mariánských Lázních se zaměří na architekturu kolonád a altánů,“ sděluje za Den architektury Silvie Marková.

Návštěvníci mohou na mimořádnou prohlídku meteorologické věže od první dámy české architektury Aleny Šrámkové u Chebu. „Meteorologická věž se nachází v prostoru bývalého vojenského cvičiště. V Karlových Varech zaměří pozornost na lokalitu první karlovarské vodárny. S regionálním historikem a bývalým zaměstnancem dnes již nevyužívané Staré vodárny Jindřichem Novým a se zástupcem KAM KV Karlem Adamcem se zájemci vypraví po vodárenském brownfieldu,“ informuje s tím, že vodárna zásobovala město filtrovanou vodou z řeky Ohře od roku 1882 a svou funkci s obměnami technologií plnila do roku 1984. „Dále byla dokončena vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou ze Stanovické nádrže. V současnosti se jedná o typický brownfield v centru Karlových Varů, kterému se město se zástupci KAM KV snaží najít nové využití,“ říká Silvie.

Aš je přehlídkou umění, v rámci oslav 150. výročí jsou k vidění umělecké sochy

V Mariánských Lázních se mohou zájemci vydat po stopách architektury spjaté s užíváním pramenů s architektkou Lídou Míkovou. „První stavby vznikaly jako altánky nad známými prameny a postupně se rozšiřovaly. Cesta povede přes lázeňské centrum ke kolonádě a Lesnímu prameni až k Ferdinandovu prameni. Program Dne architektury vzniká ve spolupráci s místními spolky, iniciativami či architekty,“ pokračuje.

Mottem letošního dvanáctého ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!” a z velké části se tak zaměřuje na příkladná řešení rekonstrukcí a revitalizací. „Dalším cílem letošního ročníku je poukázat na význam zelené infrastruktury a nevyužité možnosti zvyšování kvality života ve městech. Další tematické linky připomínají osobnost Josipa Plečnika, od jehož narození uplynulo v letošním roce 150 let, a také letos zesnulou českou architektku Alenu Šrámkovou,“ dodává Silvie Marková.

Pořadatelem festivalu je spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do které se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.