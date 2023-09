Už 8. ročník festivalu vína se uskuteční 16. září v prostorách hradu Seeberg u Františkových Lázní. Představí se na něm 13 vinařů z Čech, Moravy i zahraničí. Zajímavosti o víně prozradí sommelier Richard Süss. Zahraje kapela Galiani Gypsy Jazz. Festival začne od 10 hodin a potrvá do 21 hodin. Dospělí hosté, kteří na hrad v sobotu zavítají, získají degustační sklenici zdarma.

Loňský ročník festivalu vína. | Foto: Václava Simeonová st.

"Ti nejmenší, kteří na hrad zavítají, si budou moci poskládat kamenné puzzle, nebo geometrické obrazce, takzvané tangramy," sdělila pedagožka Muzea Františkovy Lázně, Kateřina Doubravová. "Chybět nebude ani speciální písek, s kterým si ratolesti budou barvit připravené obrazce. Připraveny budou i další atrakce," poznamenala muzejní pedagožka. Součástí dětské dílny bude i speciální plakát, na kterém se malí, ale i velcí dozvědí, jak se víno vyrábí a co všechno je k jeho vzniku potřeba.

K dobrému pití patří také dobré jídlo, návštěvníci si budou moci pochutnat na slaných, ale i sladkých dobrotách. "V nabídce budou například grilované klobásy, hot dogy anebo domácí koláčky a buchty. Chybět nebude ani boršč nebo pečené prase," doplnil zástupce kastelána hradu Seeberg Jan Buriánek. Kromě vína si budou moci lidé koupit i pivo anebo domácí limonádu.

Lidé, kteří v sobotu na hrad zavítají, si musí zakoupit vstupenku a následně dostanou náramek. "Díky němu si budou moci návštěvníci nejen vychutnávat vína, ale také si budou moci po celou dobu konání akce prohlédnout všechny prostory hradu Seeberg," poznamenal ředitel MKS a pověřený ředitel Muzea Františkovy Lázně Arnošt Němec. Vstupné na akci bude 180 korun, děti od 7 do 15 let zaplatí 70 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. „Po celou dobu konání akce bude hostům k dispozici bezplatná autobusová doprava. Autobusy budou odjíždět z Městských sadů ve Františkových Lázní, a to v časech 9:45,13:30, 14:30 a v 17:20 hodin. Ze Seebergu zpátky do města budou odjíždět v časech 13:15, 14:15, 17:15 a 21 hodin," poznamenal zástupce kastelána.

Hrad Seeberg je jeden z nejstarších hradů v Čechách. Vznikl na konci 12. století v románském stylu. Prošel třemi hlavními přestavbami, a to ve 14. století v gotickém stylu, 16. století v renesančním stylu a v 18. století v barokním stylu. Dodnes je tam k vidění například typická černá kuchyně. Lidé si v předhradí mohou také prohlédnout barokní stodolu s výstavou egerlandského nábytku, ošacení a šperků.