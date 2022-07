Poprvé se uskutečnil před padesáti lety a od té doby se koná každý druhý rok. V roce 2020 se kvůli covidu nemohl uskutečnit a nyní probíhá v plné parádě. „Mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO 2022 letos probíhá od 30. června do 3. července. Chebané a hosté se mohou těšit na tradiční programy, kterými jsou slavnostní zahájení, průvod městem, festivalové koncerty a především závěrečný galavečer. Přivítáme orchestry a mažoretky od nás i ze zahraničí a připraveno bude i nějaké to překvapení,“ sdělila dramaturgyně KC Svoboda Cheb Mirka Pavlíková.

Dechová hudba se rozléhá po celém Chebu. Až do neděle totiž probíhá tradiční, mezinárodního festival dechových orchestrů FIJO 2022.Zdroj: Deník/Kateřina ButakiÚčastníci festivalu se mohou těšit na cirka jedenáct uskupení od nás i ze zahraničí. „Navštíví nás i zvláštní host, a to cykloband z Nizozemí. Ten měl na náš festival zavítat už v roce 2020. V témže roce jsme měli také oslavit 50 let této jedinečné akce, ale kvůli situaci kolem onemocnění covid-19 jsme byli nuceni festival zrušit,“ uvedla.

Z tohoto důvodu se organizátoři akce rozhodli s půlkulatým číslem „50“ nadále pracovat, tudíž padesátku přirozeně zakomponovali nejen do loga, ale značka půl století se line celým festivalem a podle účastníků dechové hudby je tato sláva znát jak z velkého nadšení návštěvníků, tak i účinkujících. „Budeme si držet palce, aby letošní ročník dopadl podle našich představ,“ dodala Pavlíková.