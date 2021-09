Místní zatáčku nad serpentinami poblíž zdravotnické školy, která není na první pohled nikterak výjimečná, si například filmaři vybrali už nejméně čtyřikrát. Poprvé to bylo snad v seriálu Třicet případů majora Zeman v 19. epizodě zvané Třetí housle, kdy Vladimír Brabec ujíždí se svou novomanželkou Jaroslavou Obermaierovou kočárem touto ulicí.

Pak přímo na serpentinách natáčel režisér Marek Najbrt seriál "Já, Mattoni", kdy tu David Švehlík ochutnává vyvěrající minerální vodu. Ve skutečnosti zde ovšem žádný pramen nevyvěrá.

A naposledy tu pobýval režisér Jan Pachl se seriálem "Rapl", který si stejné místo vybral i pro svůj další film "Ten, kdo tě miloval". Tři posledně jmenovaná díla mají ještě jedno společné, o zázemí filmařů se starala Karlovaračka Kateřina Sadílková, v jejímž bytě v ulici Krále Jiřího se dokonce Rapl natáčel.

„Když se natáčel seriál Já, Mattoni, přišli za námi sami filmaři, že potřebují zajistit zázemí. Potřebovali přístup k elektřině, vodě a také prostor pro catering. Ten si zřídili na dvoře našeho domu, který jsme kvůli natáčení museli vyklidit. Byli tu asi tři dny, kdy natáčeli i v noci. Chovali se k nám velmi slušně, celý tým včetně produkce byl fajn. Dokonce jsme jim zapůjčili i apartmán, který u nás v domě pronajímáme,“ vzpomíná Karlovaračka.

U filmu Ten, kdo tě miloval to přišlo tak nějak samo. „Také tehdy jsme jim poskytli prostor na catering, ale i zázemí v apartmánu, který máme u nás v domě, kde mohli odpočívat a učit se texty. Mohla jsem se tak ještě osobně přímo potkat s panem Postráneckým. Všichni byli neskutečně milí, zkrátka jsme si sedli. Pomáhala jsem jim s technickým zajištěním a vařila kafe v našem kávovaru, které jim hodně chutnalo,“ vypráví Kateřina Sadílková.

A pak už nebylo co řešit, a režisér Pachl se na Karlovaračka obrátil s pomocí znovu, tentokrát kvůli druhé řadě seriálu Rapl. Jedna ze scén se odehrála přímo v jejím bytě. „Nejdříve jsem o tom nechtěla ani slyšet. Vždyť šlo přece jen o naše soukromí. Nabízela jsem jim natáčení v apartmánu, to ale odmítli. Nakonec mě přece jen přemluvili,“ říká Kateřina Sadílková.

Filmaři přitom nemuseli použít žádné rekvizity. „Vše bylo naše, původní. I ten vánoční ubrus na stole včetně květin. Vzpomínám, jak jsem neměla pověšené záclony na oknech. Ty mi nakonec pověsili filmaři. Během pár hodin byli u nás hotoví,“ říká Karlovaračka, která ještě dnes vidí, jak herec Hynek Čermák drží v jejím bytě její kytaru a hraje na ni. „Ráda na to vzpomínám. Všichni byli hrozně fajn a co řekli, to také platilo,“ dodává.