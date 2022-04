Patnáctiletý Mario má za sebou úspěšné přijímačky na Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze. Kromě zkoušky z českého jazyka byly nejdůležitějším kritériem pro přijetí talentové zkoušky, kdy uchazeči museli zhotovit a předložit soubor fotografií, portrétů, krajiny a zbývající fotografie byly ukázkou vlastní tvorby.

Patnáctiletý Zdeněk studuje chebské gymnázium a Filmové tvorby na ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně. Dokonce si zahrál ve filmech, jako jsou Národní třída a Přes prsty, protože uspěl v castingu.

Dvakrát denně cvičím a za nejlepší lázně považuji les, říká doktorka

K rozhovoru se přidala i jejich paní učitelka Camilla Katreniaková, která Mediální obor vyučuje a do Františkových Lázní se přestěhovala z Prahy, kde má také bohaté mediální zkušenosti.

Mario, jak se na svá budoucí studia těšíš?

Samozřejmě jsem rád, že se mi to podařilo, že jsem se na tuhle školu dostal a že budu studovat to, co mne lákalo už od malička: fotografování, psaní scénářů, filmování, a to jak za kamerou, tak i před tou kamerou. Tím mám na mysli i vlastní hraní. A vlastně vůbec celou tu tvůrčí atmosféru kolem filmování.

Je tady s tebou i kamarád Zdeněk, se kterým se nejen znáte už od mateřské školy, ale velmi vás jako nerozlučné kamarády sblížila stejná záliba. Zdeňku, tebe nelákalo přihlásit se na stejnou školu?

Já momentálně navštěvuji gymnázium v Chebu, kvartu, což vlastně odpovídá Mariově „devítce“. Určitě bych se také jednou rád přihlásil na školu zaměřenou na film a vše, co s filmařinou souvisí, ale zatím to nějak nevyšlo, a tak jsem se rozhodl, že bych dokončil gymnázium a zkusil se hlásit až po maturitě. Určitě o kontakt s filmovým světem nepřijdu, protože budeme dál s Mariem pokračovat v práci tady na ZUŠ, a myslím, že jsem se už naučil také hodně, a určitě se ještě dál budu zdokonalovat a učit dalším věcem.

Návštěvníci se do lázní vracejí pomalu. Chce to pomoc od vlády, říká hoteliér

Stejnou otázka oběma. Napřed Mario. Co tě k filmu přivedlo? Řekl si, že tě láká také atmosféra kolem filmu. Řekni, jak jsi se s ní seznámil?

Se Zdendou jsme vlastně už jako malí kluci rádi chodili ven a fotili všechno, o čem jsme si mysleli, že to za focení stojí. A začali jsme chodit sem na ZUŠ k panu učiteli Danovi Černému na animaci, což jsme dělali asi dva roky. Pak jsme objevili letní tábor zaměřený na filmování, kam jsme oba samozřejmě jeli. Nakonec to vyústilo v účast na několika castinzích, kdy jsem byl vybrán, abych si zahrál ve filmech Národní třída a Přes prsty. Jak se říká, byl jsem „lapen“ úplně. Takže dnes už také vím, jaké je to být před kamerou, a i tomu bych se jednou rád věnoval.

A co ty, Zdeňku?

Je to přes ně tak, jak říkal Mario, jen jsem na castingu tak úspěšný nebyl. Stejně mne ale v budoucnu mnohem více láká práce za kamerou. Po samotném hraní netoužím.

Jak jste začínali s filmování na ZUŠ Járy Cimrmana, čím se v současné době hlavně zabýváte a jaké máte plány na umělecké škole?

Mario: Hned, jak jsem se dozvěděli, že se na ZUŠ nově otevírá oddělení filmové tvorby, které spolu s vedením školy zakládala paní učitelka Katreniaková, tedy vlastně tehdy se ještě jmenovala Dobrovodská. Myslím, že jsme se Zdeňkem byli první žáci. Dnes nás už je asi deset.

Zdeněk: Začínali jsme jak se říká „na koleně“. Ještě nebyl vybavený ateliér, začínali jsme jen s jednou malou kamerou. A taky se všechno zpomalilo tím, že krátce na to začal covid a ta nekonečně dlouhá karanténa.

Do hovoru vstupuje i paní učitelka Katreniaková: „Kluci, ještě bychom se měli zmínit, že v těchto „polních“ podmínkách natočila naše žačka Radka Vysloužilová krátký film Díky, mami, ke kterému si sama napsala scénář. A musím říci, že to byl emotivně velmi silný film, a vehnal mi do očí slzy.“ A oba, Zdeněk i Mario, souhlasně přikyvují. Sice neplakali, ale hodně je ten film svým tématem zasáhl.

Ministerstvo rozhodlo, stavba rodinného domu místostarosty Horníka je nezákonná

Mario: Teď, protože během covidu jsme prakticky nemohli skoro nic dělat, se zabýváme hlavně různými pracemi pro školu: natáčíme třeba koncerty a různá další vystoupení, vybíráme, stříháme, vytváříme z nich kratší filmy a připravujeme jejich prezentace. A děláme i další podobné věci pro školy a nějaké jiné organizace jako zakázky . Dokonce i vyjíždíme daleko, nejdál, myslím, jsme byli v Sokolově (smích)“.

Zdeněk: Jasně, máme taky svoje vlastní kreativnější projekty, na kterých bychom už co možná nejdříve pracovat. S Mariem jsme například vymysleli připravujeme dokument o tom, jak se dělají reklamy a jak reklamy ovlivňují lidi a svět.“

Mario: Nápad se zrodil tak, že jsme se spolu dívali na nějaký zajímavý film… a do toho, jak to ostatně známe všichni, skočila reklama. Naštvalo nás to, a začali jsme s rozvíjením nápadu… Víc ale už prozrazovat nechci. Počkejte si na výsledek.“ (smích).

Zkuste přiblížit, kdo o zákulisí filmové tvorby mají představy jen hodně mlhavé, co vlastně vaše práce obnáší a také, kolik času to spotřebuje?

Mario: Tak začnu třeba já, Zdeněk mě bude doplňovat. Nejprve je třeba mít nápad. Pak o námětu debatujeme s ostatními, a nakonec z toho vznikne scénář.

Zdeněk: To zabere někdy dvě, tři nebo taky více hodin. Potom se podle scénáře vše natočí na filmový pás. Tady bych jen chtěl dodat, že natáčení takového desetiminutového filmu může trvat někdy i 10 někdy i mnohem víc hodin. A stačí kolikrát špatný záběr, a celé můžete začít od začátku. Nebo

Horní Paseky v Aši se dočkají nového parkoviště

Mario: Vůbec nejdelší je pak střihání. Nás to sice baví, ale znamená to sedět a dívat se, dívat, hodnotit a vybírat a stříhat tak, aby natočené získalo na dynamičnosti, aby zůstalo všechno podstatné a vyhodilo se to nepodařené nebo zbytečné, současně, aby to všechno na sebe logicky navazovalo, a bylo taky sladěné s hudbou apod.

Zdeněk: Ještě doplním, že čím víc času nad střiháním strávíte, čím jste pečlivější a pozornější, tím je výsledek lepší. A tak ten čas tomu, pokud je to jen možné, tomu věnujeme. Mnohdy na té práce děláme ještě i doma, protože čas určený pro výuku na to rozhodně stačit nemůže.

Paní učitelko, Co Vás k filmové tvorbě a její výuce přivedlo?

Já sama jsem působila v této branži profesně 7 let. To bylo ještě v Praze, odkud pocházím. Pracovala jsem ve filmové agentuře. Pak, protože mám dvě děti, děvčata, nyní ve věku 8 a 12 let, jsem se zhruba před pěti lety rozhodla kvůli čistému ovzduší a klidnému prostředí rozhodla přestěhovat do Františkových Lázní.

Nejprve jsem nastoupila na ZUŠ Járy Cimrmana jako učitelka výtvarné výchovy. Potom, po poradě s paní ředitelkou Miroslavou Peškovou, když se uvolnily půdní prostory, jsme se rozhodly otevřít nové oddělení filmovou tvorbu. Jak kluci už řekli, začínali jsme zpočátku opravdu ve skromných podmínkách, ale podařilo se nám získat finanční prostředky z projektu EU, a také nás podpořilo město Františkovy Lázně. Díky tomu jsme mohli půdní prostory přebudovat na filmové studio a současně vybavit potřebnou natáčecí technikou - kamery, stativy, osvětlení, střihací zařízení. V současnosti máme dobré, i když základní vybavení v celkové hodnotě kolem 500 000 korun. Myslím, že s tím už se opravdu dají dělat slušné věci, a máme i dobré podmínky pro výuku takových nadšenců, jako jsou tady Mario a Zdeněk. S nimi jsem ostatně začínala úplně od píky.

Chodí i vaše dcery?

Samozřejmě, musí (smích). Ale popravdě, je to i docela baví a chodí rády.

Co byste si přála do budoucna vy sama?

Určitě, abych měla dál takové talentované a pro věc zapálené žáky, jako jsou tihle dva kluci. Abychom už mohli konečně naplno začít pracovat na projektech, které se tady zrodily, a které bychom také rádi představili i širší veřejnosti.

Je pravda, že tři hodiny týdně, které jsou pro výuku filmové tvorby vymezeny, nestačí, ale žáci jsou zapálení, a tak se filmové tvorbě dokážeme věnovat i mimo tuto výuku, ve volném čase. Konečně chci věřit, že i do budoucna budou prostředky, abychom mohli naše studio a učebnu dále doplňovat o novou moderní techniku, a tak dál zkvalitňovat nejen výsledné práce, ale i výuku samu.

Když už jste zmínila výuku, tak určitě o vás chci prozradit jednu opravdu důležitou věc: Začala jsem spolupracovat s Francouzským institutem v Praze a budete se podílet na tvorbě univerzálnější učebnice filmové tvorby pro celou Evropu. Opravdu vám k tomu blahopřeji, a myslím, že je to pocta i pro naši školu, kde působíte. Můžete to nějak upřesnit?

Na úvod musím říci, že tato výuka opravdu není nijak přesně definovaná, nemá žádnou konkrétně rozpracovanou metodiku, vlastně každá země, a každá škola v té které zemi si ji vytváří podle svého. Žádné osnovy v tomto směru neexistují. Francouzští pedagogové z filmových škol, kteří jsou v tomto směru poměrně nejdál, proto přišli s iniciativou vytvořit komplexně pojatou učebnici, která by soustředila všechny nejlepší poznatky a zkušenosti z výuky, a která by umožnila, aby školy k této výuce mohly přistupovat jednotně a vyvarovaly se případných chyb. A tím se filmové umění jako takové posunulo kvalitativně dál.

Zavolala mi kamarádka, seznámila mne s iniciativou těchto francouzských pedagogických pracovníků sdružených v CinEd a pozvala mne, abych se také do tvorby této učebnice zapojila svými zkušenostmi.

Je to určitě veliká pocta nejen pro mě, ale taky pro naši školu a město, kdy pro učení filmové tvorbě vytvořily opravdu velice slušné podmínky. Věřím, že do těchto příprav se nějak zapojí svými náhledy i moji žáci.