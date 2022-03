Fotbal je týmový sport, chebským fotbalistům není situace lhostejná. „I my vnímáme, že se v Chebu nacházejí zatím desítky uprchlíků z Ukrajiny, a že jsou mezi nimi kluci a holky, kteří mohou být za prvé šikovní a za druhé se potřebují nějakým způsobem zabavit a vyplnit volný čas. Uvědomujeme si, že jsou s maminkami na ubytovně mezi čtyřmi stěnami, trápí je spousta věcí. Je opravdu potřeba, aby se odreagovali,“ uvádí sportovní a finanční ředitel FK Hvězdy Cheb Václav Sýkora s tím, že krátce po jejich příjezdu ukrajinské rodiny osobně navštívil. „Jelikož je hned vedle našeho stadionu ubytovna, kde lidé z Ukrajiny přebývají, navštívil jsem je osobně na místě a viděl jak děti, tak i maminky. Následně jsme se domluvili na tom, že kdykoliv budou mít odpoledne čas a chuť, můžou přijít. Je nám teď jedno, jestli jsou to kluci nebo holky. Nerozdělujeme podle kategorií, tak jako by to bylo klasickým náborovým způsobem. Prostě ta výzva je v tom, máte-li odpoledne čas, přijďte, naši trenéři se o vás postarají,“ pokračuje.