Soubor vystoupil s voničkou lidových písní a tanců, pro děti byly v Lesním mlýně připraveny tvořivé dílničky a ukázka pletení pomlázky, která patří k nezbytné výbavě na Velikonoce. Akci podobně jako loni dodalo ještě větší kouzlo jarní příjemné slunečné počasí. „Akci pořádáme potřetí a pokaždé se povedlo i počasí, a chodí víc a víc lidí, za což jsme samozřejmě rádi, že Marjánkovské jarnění v Lesním mlýně se dostává do povědomí,“ sdělil Deníku majitel Lesního mlýna Pavel Kučeravý.

Lesní mlýn v Mariánských Lázních byl kdysi oblíbeným cílem vycházek. Původní mlýnský provoz tehdejší majitelé rozšířili na restauraci, kavárnu, taneční sál i ubytování. Jenže budovy posledních třicet let chátraly. Současní majitelé manželé Jana a Pavel Kučeraví prostory rekonstruují a chystají otevření restaurace i penzionu. „Chystáme celou řadu kulturně společenských akcí pro veřejnost jako je filmový festival, knižní a jazzové lázně, a také samostatnou hudební akci plnou jazzu, kde zahraje legenda Emil Viklický,“ dodal Pavel Kučeravý.

Počátky folklorního souboru Marjánek sahají do poloviny devadesátých let, kdy v Mariánských Lázních působil dramatický kroužek, který se postupem času orientoval na zachovávání obyčejů z Chodska. Ke konci devadesátých let soubor vstoupil do Folklorního sdružení České republiky. V roce 2004 založil Občanské sdružení folklorní soubor Marjánek, které od roku 2005 pořádá folklorní festival Mariánský podzim. Počet členů souboru se pohybuje mezi 40 až 50 od 4 do 25 let. Od roku 2004 soubor doprovází vlastní dudácká muzika, která hraje ve složení dudy, klarinety, housle, basa a vozembouch. Celý soubor vystupuje v chodských krojích pro běžné i slavnostní příležitosti.