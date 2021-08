Ještě nedávno tu byl oblíbený vodní prvek vypuštěný a bez něho to nebylo ono. Po minulé zimě se totiž přišlo na nečekané komplikace. „Při spuštění fontány na začátku května se bohužel ukázalo, že zima udělala větší škody, než se čekalo. Jezírko mělo poničené dno, problém se ukázal na čerpadlech i tryskách a také byl zjištěn problém na vodovodním potrubí přítoku i odtoku,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Město se tak rozhodlo pustit do celkové opravy. „Bylo opraveno betonové dno novým vystěrkováním, následně potaženo novou fólií, vyměněny jsou dnes čerpadla i několik trysek a rekonstrukcí prošly vodovodní trubky přítoku i odtoku. Oprava se bohužel protáhla značně do lázeňské sezóny, ale při dnešní situaci na trhu se stavebním materiálem i stavebních firem jsme rádi, že nám specializovaná firma z Hradce Králové vyšla vstříc a alespoň na část sezóny se lidé opět mohou procházet kolem funkčního jezírka v Městských Sadech,“ vysvětluje.

Opět tryskající fontánky si pochvaluje i mladá maminka z Františkových Lázní Blanka Nejedlá. „Chodíme tu s dětmi téměř každý den. Je nám tu dobře. Já tu načerpám energii a děti si v parku hezky vyhrají. Když byly menší, tak jsem měla co dělat, aby si z toho nedělali aquapark, bez vody a fontán to bylo takové smutné, ale teď je to super,“ dodává s úsměvem.