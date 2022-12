Mobilní aplikace pro sledování zemětřesení, uváděly sílu 3,1 a 2,5 magnituda. Odborníci však oba údaje upřesnili.

Zda se budou otřesy opakovat, nelze v tuto chvíli říct. „Podle dat, která máme k dispozici , se zatím zdá, že by se o začátek nového seismického roje jednat nemělo. Před těmi nejsilnějšími otřesy jsme sice zaznamenali i několik slabších záchvěvů, ale po zemětřesení začala aktivita slábnout. Ale stoprocentně vyloučit další záchvěv země se nedá,“ poznamenala seismoložka Jana Doubravová.

Cinkaly skleničky a třásla se záclona. Chebsko znovu zasáhlo zemětřesení

Otřesy země pocítila i obyvatelka Lubů Ilona Bezděková. „Pocitově to vypadalo tak, že ze shora od Kraslic jede naložený kamion, duněla země, a nakonec to skončilo dutou silnou ránou, jako když nám kamion narazil do domu. Dokonce se i klepala záclona a cinkaly skleničky,“ sdělila obyvatelka Lubů. Teď má obavy o to, jestli se otřesy budou opakovat.

„Takové zemětřesení jsem necítila hodně dlouho. Měla jsem pocit, že se dům chvěje nepřetržitě několik minut. A byl to opravdu hnusný pocit, na který si nejde zvyknout,“ poznamenala Ilona Bezděková.

Podle hasičů zatím žádné škody hlášené nejsou. Poznatky o škodách nemají ani pracovníci Geofyzikálního ústavu.

„Lidé už nám prostřednictvím aplikace Seislok a pomocí dotazníků zaslali kolem stovky hlášení o pozorování zemětřesení. Většinou se shodují v tom, že slyšeli hluk podobný bouřce a záchvěv,“ poznamenala seismoložka Jana Doubravová.