Světlo z Betléma dorazilo v sobotu odpoledne také do Mariánských Lázní. Zářit bude v kostelích či v klášteře Teplá i na kolonádě.

Betlémské světlo přivezli skauti vlakem do Mariánských Lázní | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Mariánskolázeňští skauti dorazili v sobotu krátce po třetí hodině odpoledne vlakem z Prahy do lázeňského města. Přivezli Betlémské světlo, které hned na nádražním peroně rozdávali dalším zájemcům, co si přinesli své lucerničky. Další možnost získat světlo z Betléma je například v kostelích v Úšovicích a ve Velké Hleďsebi v neděli 17. prosince v době bohoslužeb. Skauti budou také rozdávat Betlémské světlo v neděli na lázeňské kolonádě, a to od 13 do 16 hodin, kde bude i možnost si zakoupit originální lucerničku se svíčkou.

Dalším místem je vchod před modlitebnu Církve československé husitské Boženy Němcové 453/5. Zde je světlo k dispozici až do Štědrého dne bez časového omezení. Na Štědrý den bude Betlémské světlo k dispozici ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Goethově náměstí od 15 do 17 hodin.

Následující pátek a sobotu 22. a 23. prosince si můžete Betlémské světlo odnést z Kláštera Teplá od 11 do 15 hodin. Pro světýlko přijďte s vlastní lucerničkou.

Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu míru a radosti, které zvlášť v dnešní době tolik potřebujeme. „Každá malá pomoc, každý jednotlivec může přispět k velkému cíli a udělat svět o něco lepší, i když cesta k tomu je opravdu dlouhá,“ říká hlavní koordinátor Betlémského světla Jiří Dorazil.

