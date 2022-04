„Logistika nemůže tak rychle držet krok,“ říká Mario Bülow, majitel tržnice Waldmünchner Rewe.

I když od svých dodavatelů stále získává dostatek zboží, poptávka je mnohem vyšší. "Je to stejný efekt jako u toaletního papíru na začátku pandemie koróny," uvádí Werner Allescher, majitel obchodů Edeka v Chamu a Schorndorfu.

Zákazníci jsou situací zaskočení. „Sami nevíme, co se tady vlastně děje, chybí tu ale olej, trvanlivé potraviny, těstoviny, rýže, ale i toaletní papír. Myslíme si, že lidé dostali pravděpodobně strach jako v roce 2020. Má to něco společného s válkou na Ukrajině. Většina Němců má lepší pocit, když má doma zásoby," říká Helga Meyer z Waldsassenu, která se vydala na nákupy se svým mužem Hansem do Chebu, protože tyto potraviny tam dostane bez omezení.

Paní, máte u nás psaní: V Aši se konal protest proti rozhodnutí České pošty

„Jsme blízko rakouských hranic, máme tu nádherný výhled na Alpy, vždy tu byl klid, ale je pravda, že před lety jsme zažili první vlnu arabských uprchlíků, potom přišel covid a teď tu máme další vlny běženců z Ukrajiny, takže z typicky německého města se stává slušný mix kultur. Co se ale týče situace s potravinami, tak prázdné regály registruji. Sice jsem tomuto trendu nepodlehl, ale nějaké zásoby také mám. U svých známých ale pozoruji velké vzrušení z ukrajinské situace,“ míní Walter Frankenstein z Traunreutu. Podle něho to souvisí i s mentalitou lidí. „Řekl bych, že je to taková německá povaha. Němci mají rádi jistoty, a proto myslí na zadní vrátka. Zřejmě se jim to v minulosti mnohokrát vyplatilo. Věřím, že i tento blázinec skončí, protože před nedávnem jsme řešili covid, teď zase řešíme válku. Inflace se dotýká také nás v německých zemích a pociťujeme velký tlak a nejistotu. Spolehlivé firmy a velké fabriky, které byly po celá léta stabilní, najednou propouští a vše je to taková uzavřená nádoba. Lidé mohou mít také strach, že se ceny za potraviny ještě více zvýší, tak proto usuzují, že dělání si zásob v něčem pomůže, a to je další stránka věci,“ vysvětluje svůj pohled Walter, který dělá na vedoucí pozici v místní významné fabrice.

Německo pokrývá 94 procent svých potřeb slunečnicového oleje dovozem. 51 procent celosvětového vývozu ropy pochází z Ukrajiny a dalších 27 procent z Ruska . Prozatím nelze očekávat dodávky z Ukrajiny, které jinak do Rotterdamu připlouvají lodí každých pár týdnů.

Uprchlíkům v Karlovarském kraji scházejí důležité informace o školách i lékařích

Ukazuje se, že válka na Ukrajině spolu se sankcemi proti Rusku během několika týdnů vyřadila globální dodavatelské řetězce ze synchronizace a v některých případech je dokonce přerušila. Náklady, zejména na energie, raketově vzrostly. Spotřebitelé to cítí, ale všímají si toho i výrobci a prodejci a nutí je jednat. I když v současné době nelze očekávat žádné obecné překážky v zásobování.

„Celý dodavatelský řetězec spotřebního zboží – od výroby přes balení až po přepravu – je ovlivněn nedostatkem surovin a s tím spojeným nárůstem cen,“ říká David Georgi, vedoucí týmu pro poradenství v průzkumu trhu Nielsen IQ DACH. "Zvýšení cen nebylo problémem pouze posledních tří týdnů," zdůrazňuje Georgi.