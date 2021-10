Podzim ve Františkových Lázních láká velkou řadu turistů. Největší klientelu zastupují němečtí návštěvníci, velkou oblibu má město i u tuzemských hostů.

Podzim ve Františkových Lázních láká velkou řadu turistů. Největší klientelu zastupují němečtí návštěvníci, velkou oblibu má město i u tuzemských hostů. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„V poslední době jezdím do Františkových Lázní poměrně často. Je tu hodně zeleně a míst, kde je to sexy. Můžete fotit odkudkoliv a vždy najdete vhodné místo pro mnoho nádherných fotek a ještě lepší je, že pokaždé tu najdete něco nového. Frantovky jsou malé klidné a člověk tu načerpá energii. Jsem tady teď sama. Často také jezdím za dcerou a vnoučaty, které mám v nedalekém Chebu. Vnoučci už se těší na vláček a já na výbornou kávu a osvěžující procházku, " říká Emílie Přibylová z Ostrova nad Ohří. Podívejte se sami, jak to vypadá lázeňském městě Unesca.