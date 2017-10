FOTO: Rybníky vydávají své poklady. A Amerika byla opět velkým lákadlem

Františkovy Lázně – Kapři, tolstolobici, líni nebo třeba amuři. To jsou ryby, které při pátečním a sobotním výlovu vydal rybník Amerika u Františkových Lázní. Práci však letos rybářům komplikovalo to, co jiné těší. Vysoké teploty.

„Kvůli teplému říjnu ještě nejsme ani v polovině lovení,“ řekl Zdeněk Mašek, ředitel Rybářství Mariánské Lázně. JRyby jsou při vyšší teplotě vody daleko čilejší, a je tedy složitější je vylovit. „Teplo navíc nesvědčí ani sádkování. Zatím proto není možné odhadnout, kolik bude ryb. Víc budeme vědět tak do dvou týdnů,“ řekl Zdeněk Mašek. Výlov Ameriky patří k těm nejatraktivnějším a letos díky nachystanému kulturnímu programu přišlo ještě víc lidí, které neodradil ani déšť. Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař se s rybářstvím domluvil na posunutí termínu výlovu na pátek a sobotu, přijít tak mohlo víc lidí. „Navíc jsme připravili doprovodný kulturní program na oba dny,“ podotkl starosta. Na své si přišli i ti, kteří chtěli rovnou nějaký pokrm z ryb ochutnat. Na výběr byla třeba rybí polévka, obalované kousky či kapří hranolky. Letos se navíc organizátorům povedlo vyjednat, aby přijel gastrovůz z projektu Ministerstva zemědělství ČR Ryba na talíř. „Příchozí si tak mohli odnést spoustu užitečných rad o přípravě ryb, vidět filetování, ale ochutnat i jiné způsoby zpracování než jen obalit kapra v trojobalu,“ uvedl Kuchař. Není tak divu, že si akci i přes nepřízeň počasí nenechalo ujít víc lidí než v uplynulých letech. Právě vyšší návštěvnost si vyžádala dopravní omezení, které někteří zpočátku nesli s nelibostí. Pak však návštěvníci uznali, že by tak velký dopravní nápor neunesla příjezdová cesta ani malé parkoviště u Ameriky. ČTĚTE TAKÉ: Hřbitovy se už nyní zavírají později. Blíží se Dušičky Na výlov si posvítili kontroloři Státní veterinární správy. „V průběhu kontroly bylo vyloveno asi 10 tun ryb a inspektoři krajské veterinární správy konstatovali, že byly dodrženy všechny požadavky platné legislativy a zákon na ochranu zvířat proti týrání nebyl porušen,“ potvrdila Mária Slepičková, ředitelka odboru Krajské veterinární správy Karlovarského kraje.

Autor: Václava Simeonová