Hranici půl milionu vysázených stromů mimo les atakuje projekt Sázíme budoucnost.

Do iniciativy Sázíme budoucnost se zapojili například i v Drmoule. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Za čtyři měsíce od svého startu propojila tato iniciativa tisíce lidí. Do akce se zapojila celá republika od Kolové na Karlovarsku přes Pardubice až na sever Moravy. Do roku 2024 by iniciativa chtěla vysadit deset milionů stromů.