Do národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní je možné nově projít turniketem. Vedení Soosu ho tam nechalo udělat, aby se návštěvníci na známá rašeliniště dostali i v době, kdy oficiálně skončí turistická sezóna.

Vstup do rezervace Soos je nyní možný přes turniket. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Lidé si budou moci zakoupit vstupenku v bezkontaktní pokladně a stezku si pak projít,“ uvedl správce přírodní rezervace Zdeněk Soukup. Vstupné do rezervace bude snížené a peníze pomohou jejímu dalšímu rozvoji. Navíc má nový terminál pomoci i při příjezdu autobusů s několika desítkami návštěvníků. „To se teď během pandemie bohužel moc neděje, ale věříme, že se situace zlepší. Lidé by pak nemuseli stát dlouhou frontu a vstupné do rezervace by si koupili ve zmíněném kiosku,“ poznamenal Zdeněk Soukup. Základní vstupné nyní činí 100 korun, snížené vstupné pouze do rezervace bude 50 korun.