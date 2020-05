Část veřejnosti, respektive sto lidí, se ho i zúčastnila. Další obyvatelé lázní sledovali žehnání z pohodlí domova, protože se přenášelo on-line. Konalo se za zvýšených epidemiologických opatření. Kvůli koronaviru ale muselo město zrušit některé akce doprovodného kulturního programu.

„Zahájení lázeňské sezony je již dlouhodobě symbolickou akcí. Jistě nám ale místní i návštěvníci odpustí, že se letos neuskutečnilo v tradičním formátu, na který jsou zvyklí. Byli jsme nuceni, z pochopitelných důvodů, změnit plány. Nechtěli jsme ale ani letos vynechat tradici žehnání pramenům,“ sdělil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Zahájení sezóny začalo slavnostní mší v kostele Povýšení svatého Kříže. Následně se průvod vydal k pramenům.

„Průvod vedl Ruskou ulicí, Národní třídou k Františkovu prameni, kde lidé uslyšeli i modlitbu a požehnání. Procesí se pak přesunulo ke Dvoraně Glauberových pramenů, kterým bylo požehnáno,“ poznamenal starosta.

Mše, průvodu i samotnému žehnání se smělo účastnit pouze 100 lidí. Všichni museli dodržovat bezpečnostní odstupy a museli mít ústa a nos překryty rouškou.

Pro zpříjemnění dne zahrála od 15 hodin v altánu u Františkova pramene skupina Parohanka. Pro lidi bylo připraveno také občerstvení. „Jsem velmi ráda, že se žehnání pramenům nakonec uskutečnilo. Bála jsem se, že letos nebude vůbec. I když to bylo komorní a lidé opravdu dodržovali všechna nařízení, bylo to krásné. Odpoledne jsem si i zazpívala s kapelou Parohanka, což bylo super. Všichni jsme si to užili,“ sdělila Marie Novotná z Františkových Lázní.