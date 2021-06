FOTOGALERIE: Kamion Tour for the future zaparkoval i ve Františkových Lázních

Kamion nadupaný nejmodernějšími technologie si udělal zastávku u Základní školy ve Františkových Lázních. Učitelé byli nadšení, žáci osmých a devátých tříd hltali každou přednášku.

Tour for the future. To je nový projekt podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. Kamion, který je vybavený nadčasovými technologiemi jako je třeba 3D tiskárna zavítal do nejzápadnějšího města naší republiky. | Video: Butaki Kateřina

Vyzkoušet 3D tiskárnu si přišel i starosta města Jan Kuchař a veřejnost měla v odpoledních hodinách šanci vystřídat žáky základní školy. Tento projekt je podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu a pro školy je zcela zdarma. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem studentů o technické obory a zažít na vlastní kůži pokrok nadčasových technologií. V tomto týdnu si kamion z Moravy udělá zastávku ještě v Ostrově nad Ohří. Kamion s nejmodernějšími technologiemi zaparkoval u školy v Aši Přečíst článek ›