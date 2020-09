FOTO, VIDEO: Karla IV. přivezla do Kraslic Šlechtična

Ze století do století se dostali v sobotu cestující po železnici. Akci s názvem Po stopách Karla IV. aneb párou ze století do století dominovala jedna z nejhezčích lokomotiv zvaná Šlechtična. Kraslice si také připomněly 650 let od svého založení.

Karla IV. přivezla do Kraslic Šlechtična | Video: Deník/Roman Cichocki