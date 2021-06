Na uplynulý rok, kdy byl podnik většinou zavřený, vzpomíná nerada a říká, že kdyby nebylo podpory města, už by bylo dnes zavřeno. „Velkým naším štěstím bylo, že nám město Jáchymov vyšlo vstříc. Jsem za to neskutečně vděčná. Mít kavárnu někde v Karlových Varech a platit za ni vysoký nájem, taky bych musela s velkou pravděpodobností skončit,“ říká majitelka.

Na kompenzační bonusy se Monika Strausová nemohla spoléhat, a tak musela žít z úspor. „Jako živnostník jsem sice na pomoc od státu měla nárok, ale přišly s velkým zpožděním. Proto bylo nutné zařídit se jinak,“ pokračuje.

„Během pandemie jsme bohužel přišli o všechny úspory, protože to, co nám stát v první vlně poskytl, stačilo jen na základní věci. Platila jsem si celou dobu sociální a zdravotní a musela platit například i elektřinu. Bylo totiž nutné topit, i když jsme měli prázdné prostory,“ říká s povzdechem Strausová.

Současné postupné rozvolňování je ale už veselejší. Lázně se plní hosty a turisty a Dortové studio společně s cukrárnou a kavárnou opět funguje naplno. „ Lidi se k nám konečně vrací. Nechtějí doma sedět. Rádi přijdou na kávu, odpočívají tu a pochvalují si, jak je úžasné, že je tu klid a pohoda. Vypadá to, jako by se jim ulevilo, jako by z nich něco spadlo,“ pokyvuje spokojeně.

Monika Strausová sází na své dobré jméno, reklamy na podporu podnikání prý nepotřebuje. „ Pro mě je největší reklama, když si o nás lidé řeknou mezi sebou, a to nejen u nás, ale třeba i v Chebu nebo v Ostrově. I Z Chebu si k nám jezdí pro dorty, což nás těší. Děláme vyhlášený americký cheesecake, na který sem jezdí dokonce až z Prahy. Máme rádi změny a vždy, když nás něco napadne nebo vidíme novinku, jdeme do toho. I proto jsme u našich zákazníků tak oblíbení. Věřím, že se budeme do budoucna soustředit už jen na náš podnik a nebudeme řešit problémy s koronavirem," dodává.