Každé lázeňské město má přitom při těchto akcích svou specifickou atmosféru, kterou si nenechají ujít nejen místní, lázeňští hosté, ale u turisté.

Ani v Mariánských Lázních nemohlo chybět na letošním vstupu do sezóny tradiční svěcení pramenů, promenáda s historickými osobnostmi a pochopitelně ani slavnostní mše, kterou v římskokatolickém děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie celebroval J. M. P. Filip Zdeněk Lobkowicz.

Mariánské Lázně zahájily lázeňskou sezónu žehnáním pramenů i představením vlajky

Hlavní program začal v sobotu už v 9 hodin ráno a zakončila ho před 22. hodinou laserová show. Po celý den bylo prostranství kolonády a fontány plné lidí, kteří využili nejen bohatou nabídku zdejšího jarmarku, ale i hudebních produkcí na dvou pódiích.

„Na zahájení chodíme každý rok, ani letos jsme o to nechtěli přijít. Jsme místní a vždy tu chceme nasát tu výjimečnou atmosféru, je to už taková naše tradice,“ uvedla Michaela Hřebíková, která do mariánskolázeňského centra dorazila se svou rodinou. Trochu si povzdechla, že lázeňské centrum má mnohem větší potenciál. „Je tu mnoho budov, které chátrají, a kdyby byly opravené, bylo by to tu ještě mnohem hezčí. To samé platí i o kolonádě,“ dodala mladá žena.

Zdroj: Kopecká Jana

Ne právě reprezentativní stav kolonády vadí i Nancy Abu Taha, majitelce kavárny Fuente, která sídlí přímo v prostorách kolonády. „I my se ale snažíme, aby kolonáda žila a aby se do ní opět vrátil typický lázeňský život,“ poznamenala podnikatelka s tím, že zatím vypadá ta letošní lázeňská sezóna slibně. „Rýsuje se, že by to mohlo být ještě lepší než vloni, kdy už opět turistický ruch po době koronaviru a finanční krize zase začal ožívat. Na rozdíl od Karlových Varů byly a jsou našimi hlavními klienty hosté z Německa a také Češi. Je ale stále vidět, že zákazníci poněkud šetří,“ uzavřela majitelka kavárny, do které chodí lidé nejraději na cappuccino a palačinky.