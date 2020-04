Zatěžkávací zkouška, která se tam konala v nociz pátku na sobotu, sice dopadla dobře, most vydržel nájezd čtyř velkých nákladních vozů, plně naložených, o celkové hmotnosti 128 tun, ale naměřené hodnoty jsou podle náměstka primátorky Petra Bursíka těsně na hraně.

Zkouška měla prokázat, zda se most opraví, anebo bude muset celý dolů. „Zatím není rozhodnuto. V pondělí budu most řešit ještě s autorským dozorem. Až pak se řekne, zda se opraví, nebo půjde dolů,“ vysvětlil Bursík.

Oprava z roku 2017 se nezdařila, most se po znovuuvedení do provozu prohnul opačným směrem, a město tak nyní zakázku reklamuje. Přípravy na zatěžkávací zkoušku byly poměrně dlouhé a most byl kvůli tomu v noci zcela uzavřen. Diagnostici nejdříve změřili hodnoty mostu v naprostém klidu, nesměl po něm projít ani člověk, a až pak na něj najela čtyři těžká nákladní auta. Ta zde zůstala stát hodinu pro důkladné změření.