Organizátorům demonstrací, spolku Milion chvilek pro demokracii, se nelíbí především způsob, jakým kabinet čelí ekonomickým následkům koronavirové krize. Zhruba stovka protestujících se sešla také v Chebu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Tady organizátoři všem přítomným sdělili hlavní cíle akce.

„My akci koordinujeme s Milionem chvilek a tak nemohu vyloučit, že se podobná akce uskuteční i v příštích měsících," sdělila jedna z organizátorek protestu Ivana Čamková.

Počet lidí, kteří se na chebském náměstí schází pravidelně kolísá. Většinou se jich tu ale stovka sejde.

„Setkávám se s různými názory. Někdy jsou názory i ovlivněny bublinou, ve které žijeme. Lidé, kteří se tu schází, se většinou znají, jsou to lidé velmi aktivní, kteří mají zájem o veřejné dění. Takže mezi námi převládá zpětná vazba velmi pozitivní. Nelíbí se nám jednání vlády a chceme to změnit," líčila Ivana Čamková.

Přirozeně se však organizátoři setkávají i s negativními názory. „Zrovna nedávno se stalo mé kamarádce, že když dala pozvánku na dnešní demonstraci na Facebook, odepsal jí jeden z uživatelů internetu: Ty k*ávo! Je jasné, že existují lidé, kterým tyto demonstrace vadí a často nám i píší, že si nevážíme toho, co máme. Že nejsme vděční za to, co se tu vybudovalo," poznamenala Ivana Čamková.

Do akce se zapojili také někteří čeští občané, kteří v současné době pobývají v zahraničí. Spolek Milion chvilek pro demokracii, který dnešní protestní akce pořádá, na svém Facebooku zveřejnil fotografie z Portlandu v americkém státě Oregon, kde skupina Čechů s transparenty vyjádřila nesouhlas s politikou Babišovy vlády již včera.

„Proč se scházíme? Nalijme si čistého vína. Tato vláda poškozuje naši zemi. Tato vláda poškozuje miliony lidí. Je třeba se proti tomu důrazně ozvat. Andrej Babiš a jeho vláda kašlou na lidi. Hrabou jen pod sebe. Starají se jen o své vlastní zájmy. Pod rouškou koronaviru se snaží prosadit pochybné zákony,“ říkají organizátoři z Milionu chvilek v pozvánce na dnešní protestní akce.

„Místo podpory českých firem posílají miliony do Číny. Ze slibované pomoci o 1190 miliardách zatím do české ekonomiky nalili jenom 57 miliard. A do toho všeho Andrej Babiš privatizuje jednu instituci za druhou. Naposledy dosadil své lidi do Rady České televize, ačkoli má být tento orgán nezávislý na politicích,“ dodávají.