Desátou příčku obsadila česká jednokolejná trať z Mariánských Lázní do Karlových Varů dolního nádraží. Webový server vyzdvihl například malebnou krajinu a kopcovitý terén, který celou trať obklopuje. I proto se stává trať oblíbeným místem výletníků.

„Jezdíme po této trati už mnoho let. Neznám u nás krásnější. Opravdu ten úsek mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi je tak malebný, že člověk vypustí z hlavy při jízdě všechny starosti a jen se rozplývá nad tou krásou,“ uvedl František Čermák z Karlových Varů. „Když byla vnoučata malá, jezdil jsem s nimi po této trati vždy na výlety do okolních obcí, jako je například Bečov nad Teplou nebo Krásný Jez. A překvapuje mě, že mnoho obyvatel Karlovarského kraje ještě po této trati nejelo. Aby bylo kouzlo dokonalé, chtělo by to ještě nějaký historický vlak,“ poznamenal.

Trať, která lemuje říčku Teplou anebo vyhaslou sopku Podhorní vrch nad Mariánskými Lázněmi, vznikla už v 19. století. A ve své době patřila k těm nejvytíženějším.

„Přestože trasa 53 kilometrů dlouhé trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary probíhá v nadmořské výšce 400 až 700 metrů nad mořem, jsou zde patrny stavební prvky horské trati, což je jistě jedním z důvodů obdivu,“ sdělil obchodní ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlovarském kraji Vladimír Omelka.

Jedná se z technického hlediska o obdivuhodné dílo, které vzniklo v letech 1896 -1898. „Vzhledem k náročnému terénu zde bylo vybudováno sedm tunelů, z nichž nejdelší je vlkovický, který měří 380 metrů, 22 mostů a viaduktů. Na stavbě se podílelo celkem 1 400 dělníků, z toho 700 Italů firmy Faletti, kteří razili zmíněné tunely,“ připomněl Vladimír Omelka.

Trať vede z velké části romantickým údolím říčky Teplé a má jednoznačně krajinotvorný charakter. Z okna vlaku lze obdivovat nejen přírodní krásy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, ale i dominanty zdejšího regionu. Těmi jsou například klášter Teplá a zámek a hrad Bečov. „O oblíbenosti této tratě svědčí i fakt, že krátce po zahájení provozu v roce 1898 se stala druhou nejrentabilnější tratí v tehdejším Rakousku-Uhersku,“ poznamenal obchodní ředitel.

Velká rekonstrukce se na této trati odehrála v letech 2017 až 2018 a řešila především její stavebnětechnický stav. Celkové náklady tehdy dosáhly 830 milionů korun.

„Aktuálně jsou v různém stupni přípravy projekty na instalaci přejezdových zabezpečovacích zařízení, a to celkem 24 kusů,“ sdělila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Po následné realizaci těchto staveb dojde ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a podle směrového vedení trati i ke zvýšení rychlosti vlaků nad 60 kilometrů za hodinu zejménav úseku Bečov nad Teplou – Karlovy Vary. „V projektu je dále rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Bečov nad Teplou a současně výstavba nástupišť, která umožní bezbariérový nástup a výstup cestujících,“ poznamenala mluvčí. Kdy přesně oprava začne, se zatím neví.