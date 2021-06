Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních, která je známá svou nadčasovostí, precizní výukou, špičkovými kantory, ale také velkými změnami, které ji posunují vpřed, si připomene 50. výročí vzniku.

Základní umělecká škola ve Františkových Lázních je známá svou nadčasovostí, precizní výukou, špičkovými kantory, ale také velkými změnami, které ji posunují vpřed. Teď slaví půl století a pořádá celostátní soutěž. | Foto: ZUŠ Járy Cimrmana FL

Oslaví je se společnosti Akord Kvint Luby, která přišla s návrhem udělat celostátní soutěž. „Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních má padesát let a třicet let oslaví společnost Akord Kvint z Lubů, která vyrábí smyčcové nástroje. Takže máme něco společného. Přišli s nápadem, že bychom mohli uspořádat celostátní soutěž pro smyčcové nástroje, to znamená pro housle, violu a violoncello a kontrabas,“ říká ředitelka základní umělecké školy Miroslava Pešková.