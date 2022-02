Následující období bude velmi plodné, co se týká investic. „Zaměříme se na turistickou infrastrukturu, protože je potřeba město dovybavit některými prvky i s ohledem na náš zápis do UNESCO. Co se týká plánovaných investic, tak dokončujeme druhé křídlo na kolonádě Solného a Lučního pramene. Na tomto místě vznikne galerie. Dále dokončíme pavilon Solného pramene. Při rekonstrukci tam došlo ke zřícení krovu a v tuto chvíli čekáme na odsouhlasení projektové dokumentace památkáři. Za Solným, Lučním pramenem vzniknou i veřejné toalety, které budou připomínat nově postavený altán. Co se týká dalších záležitostí, tak se pustíme do opravy bývalé polikliniky vedle Františkova pramene, kde vznikne nové infocentrum s expozicí a zároveň i tady budou veřejné toalety v centru města,“ sděluje.

„Letos toho plánujeme opravdu hodně, protože zároveň dokončujeme projekt Brána do nitra země, což pro nás znamená vytvoření nových parkovacích míst a také bude potřeba vytvořit zázemí na Komorní hůrce, s čím souvisí i dovybavení v Národní přírodní rezervaci Soos. Tam umístíme novou expoziční řadu tabulí. Na své si přijdou děti i dospělí, protože přibudou také nové edukační programy,“ pokračuje.

V plánu je například demolice na Jadranu nebo nová čistička odpadních vod, a to na hradě Seeberg. „Důvodem je vysoká návštěvnost a my na to tímto reagujeme, abychom zlepšili celkový chod našeho velmi oblíbeného turisticky vyhledávaného místa,“ vysvětluje starosta.

Město připravuje i rekonstrukci veřejného osvětlení a fotbalového areálu. „Už je také venku projektová dokumentace vodovodu a kanalizace do Krapic, která by měla být už v letošním roce vybudována. V neposlední řadě připravujeme rekonstrukce Labutího jezírka, aby bylo průtočné dešťovou vodou, jedná se o opravdu velký projekt. Když se přesuneme do školských sfér, tak máme připravený velký projekt na multifunkční učebnu pro Základní uměleckou školu Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. A když zůstaneme u dětí, tak nesmím zapomenout na workoutové hřiště ve fotbalovém areálu pro veřejnost a samozřejmě se už dnes pouštíme do rekonstrukce františkolázeňské výtopny, což bude největší investice,“ uvádí.

V dopravě je pro město prioritou vybudovat podchod pod silnicí 1/21 včetně chodníků až na hřbitov. „Poté dobudujeme chodník z Domků přes Horní Lomany do centra města. To abychom zajistili bezpečnost místních a také budeme prodlužovat inline dráhu až na Natálku. Rekonstruujeme Mládežnickou ulici a část Americké ulice a budeme se společně se Správou železnic pouštět do rekonstrukce nádraží,“ uzavírá starosta Františkových Lázní.