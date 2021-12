Lidé mají různé neobvyklé koníčky. Sbírka motýlů nebo zajímavých známek už asi není tak populární. Peter Fek spojil hned několik svých vášní. Má rád historii, filmografii, focení, ale i železnice. Tyto koníčky spojil dohromady a vytváří velmi specifické fotografie. Prolíná totiž známá historická místa a současnost. Petr se také zatoužil vidět vedle nějaké známé osobnosti, tak si poradil po svém.

Peter Fek spojil hned několik svých vášní. Má rád historii, filmografii, focení, ale i železnice. Tyto koníčky spojil dohromady a vytváří velmi specifické fotografie. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Fotky jsou schválně udělané tak, aby kousek byl současnost, ale na druhé polovině už historická koláž. Na tomto místě mě vždy někdo vyfotí. Jsou to místa, kde se natáčel nějaký film, jako například Černí baroni. Když se podíváte na koláž, kde je Pyšná princezna, tak to je také jednoznačné. Na tuto koláž s Pyšnou princeznou jsem si zajel docela hodně daleko. Měl jsem udělaný print screen z té pohádky a hledal jsem přesné místo, kde se natáčela. Je to vlastně i takové dobrodružství, protože hledáte a čekáte, kde se ono místo objeví a najednou se objevilo. Mám z toho vždy velkou radost. Je to vlastně můj koníček. Vždy si uděláme s přítelkyní výlet. Je to naše zpestření,“ říká.