Více než 250 karatistů ze čtyřiceti klubů a deseti zemí se sjelo minulou sobotu do hlavního města, kde byla na programu soutěž Fullcontact Karate Prague Open, kterou pořádal SK Katana z pověření Czech fullcontact karate organization.

Dva cenné kovy vybojovali karatisté z Františkových Lázní v hlavním městě, kde dosáhli na stříbro a bronz. | Foto: František Čadek

Porovnat síly v prestižním turnaji plnokontaktního karate přijeli do Prahy karatisté z Rumunska, Ruska, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Kazachstánu, Německa, Srbska či Tatarstanu. A v Praze nechyběly ani barvy františkolázeňského Shinkyokushinkai Karate, kdy výprava klubu z Chebska čítala osm karatistů, kteří dosáhli na dva cenné kovy. „Třetí místo získala Nikola Šašková v kategorii žákyň od deseti do jedenácti let, když první souboj prohrála a ve druhém se již dokázala prosadit a bronz si nenechala vzít,“ ohlédl se trenér František Čadek za prvním medailovým cinknutím. To ale nebylo ze strany karatistů z Františkových Lázní vše. „Druhé místo v kategorii žákyň ve věku od osmi do devíti let obsadila Nikola Belková, která v prvním souboji hladce porazila Karolínu Kryza, ale ve druhém již nestačila na Zoui Routse a prohrála na body,“ vracel se k druhé radosti své výpravy Čadek. Zkušenosti pak sbíral v hlavním městě talentovaný Marek Grill.