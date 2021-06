„Je to především turistické propojení, protože vede přes Komorní Hůrku, kde jsme otevřeli další turistický cíl. Zároveň se do toho zapojuje i geopark na chebské straně,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Město Cheb bojovalo na své straně katastrálního území s různými zádrhely a muselo dělat řadu kompromisů. „Spolupracujeme s Františkovými Lázněmi a máme problém, že majetkoprávně řada pozemků na naší straně městu nepatří. Takže tam nemůžeme provádět žádnou stavbu. Navíc, kdybychom tam chtěli klasickou cyklostezku, tak musíme prakticky pokácet všechny stromy, které tam jsou. Některé jsou sice dožilé, ale některé jsou ve stavu poměrně dobrém,“ vysvětluje starosta Chebu Antonín Jalovec.

„Momentálně máme souhlas i ostatních vlastníků, že v úseku, kde končí Františkovy Lázně až do Komorního Dvora provedeme alespoň výspravu současné stezky. Například tam strhneme drny a dosype se to tam, aby byla trasa ve vyšší kvalitě až tedy ke Komornímu Dvoru. Nebude to samozřejmě v asflaltu, ale bude to vylepšená štěrková cesta, která je tam teď. V těchto místech nemůžeme dělat nic trvalého na pozemcích, které nejsou naše,“ sděluje starosta Chebu.

Na františkolázeňské straně cyklostezky vzniklo menší neplánované zpoždění. „Termín byl koncem června, ale kvůli komplikovanější přeložce plynu a přebudování části kanalizace budeme mít přibližně měsíc skluz,“ dodává starosta Františkových Lázní.

Cyklostezka je součást generelu cyklostezek v Karlovarském kraji. Celkové náklady se vyšplhají na šestnáct milionů korun, kdy 85 procent dotuje Státní fond dopravní infrastruktury, SFDI.